〈美股早盤〉油價與美債殖利率齊揚 主要指數開低
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美股主要指數周三 (3 日) 開盤走低，中東局勢再度升溫成為市場焦點。美國與伊朗衝突持續，削弱市場對短期停火協議的期待，帶動國際油價走高，進一步推升美債殖利率與通膨疑慮。道瓊工業指數開盤下跌逾 200 點，標普 500 指數與那斯達克指數同步走弱，投資人持續評估能源價格攀升對聯準會 (Fed) 政策路徑及經濟前景的影響。
截稿前，道瓊工業指數跌近 200 點或 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 60 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲近 1.0%。台積電 ADR 跌近 0.8%。
美股主要指數周三開盤前走勢分歧，投資人一方面消化美國與伊朗停火協議再度出現緊張局勢，另一方面則關注強於預期的就業數據與大型科技企業財報。油價連續第三天上漲，帶動美債殖利率走高，也讓市場對通膨壓力的擔憂升溫。
標普 500 指數期貨下跌 0.2%，有機會結束連續九個交易日漲勢；那斯達克 100 指數期貨則小幅上漲 0.1%。布蘭特原油上漲 2.5%，突破每桶 98 美元，美國 10 年期公債殖利率上升 5 個基點至 4.49%。比特幣則連跌第四天，風險資產表現轉趨謹慎。
最新公布的 ADP 就業報告顯示，美國 5 月民間企業新增就業 12.2 萬人，高於市場預期，再度反映就業市場維持韌性，也進一步降低市場對短期降息的期待。
中東局勢再度升溫 油價與殖利率同步走高
市場避險情緒升溫，主因美伊停火協議出現新的不確定性。近期美軍攔截針對鄰近國家的彈道飛彈與無人機攻擊，並對伊朗指揮中心發動反擊，使原本脆弱的停火局勢再度受到考驗。
不過，美國總統川普表示，美國仍持續與伊朗推動協議進程，德黑蘭已同意不發展核武，未來美伊領導人也可能舉行會談。
儘管地緣政治風險升高，部分市場人士認為美股漲勢尚未結束。Energy Group Capital 研究主管 Amanda Lyons 表示，目前市場上漲動能正從企業獲利逐漸轉向投資人情緒與 AI 題材帶動的樂觀氛圍，但短期內仍有繼續上漲空間。
近期美股漲勢主要集中在科技股與半導體族群。費城半導體指數今年以來表現強勢，多數資金持續流向人工智慧相關概念股，使科技股表現大幅領先其他產業。
SpaceX IPO 與 AI 熱潮成市場焦點
除了中東局勢外，投資人也密切關注即將登場的大型科技企業 IPO 熱潮。根據路透報導，馬斯克旗下 SpaceX 計劃以每股 135 美元價格出售超過 5.5 億股股票，募資規模約 750 億美元，將成為史上最大規模 IPO。
市場預期未來數月仍有更多 AI 企業加入上市行列，包括 OpenAI 及 Anthropic 等公司均被視為潛在 IPO 候選者。此外，Alphabet 本周也宣布規模高達 800 億美元的增資計畫，創下市場紀錄。
摩根大通私人銀行歐洲、中東及非洲股票策略主管莉皮希娜 (Nataliia Lipikhina) 表示，IPO 熱潮反映企業與投資人對市場前景仍具信心，市場有足夠資金承接這些大型發行案，整體而言有助於支撐美股長期多頭趨勢。
個股方面，邁威爾 (Marvell Technology)(MRVL-US) 盤前再漲 12%，延續前一交易日大漲 33% 的強勢表現。輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳日前表示，邁威爾有望成為下一家市值突破 1 兆美元的半導體企業。
另一方面，博通 (AVGO-US) 將於盤後公布財報，市場將藉此進一步觀察 AI 資料中心支出與網路設備需求是否持續成長。彭博產業研究預期，博通的 AI 晶片與網通業務營收將進一步加速。
此外，川普政府也再度推進關稅政策，提議對 60 個貿易夥伴的進口商品課徵至少 10% 關稅。市場正評估新一輪關稅措施是否對企業成本與通膨帶來進一步影響。
匯市方面，日元兌美元仍在 160 關卡附近徘徊。日本銀行總裁植田和男日前暗示 6 月可能升息，但態度不如前兩次升息前明確，使市場對日本央行政策路徑仍保持觀望。
截至台北時間周三（3 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 156.18 點或 0.30%，暫報 51,151.61 點
- 那斯達克綜合指數上漲 15.38 點或 0.06%，暫報 27,109.28 點
- 標普 500 指數下跌 6.23 點或 0.08%，暫報 7,603.55 點
- 費半上漲 226.97 點或 1.65%，暫報 13,953.24 點
- 台積電 ADR 下跌 0.13% 至每股 446.11 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.49%
- 紐約輕原油上漲 1.39% 至每桶 95.06 美元
- 布蘭特原油上漲 1.36% 至每桶 97.31 美元
- 黃金下跌 0.82% 至每盎司 4,482.90 美元
- 美元指數升至 99.424
焦點個股：
Palo Alto Networks(PANW-US) 早盤股價下跌 6.38%，至每股 278.23 美元
資安業者 Palo Alto Networks 周三盤前股價下跌約 2%，儘管公司公布優於市場預期的財報與展望。Palo Alto Networks 公布會計年度第三季經調整後每股盈餘 (EPS) 為 0.85 美元，營收 30 億美元，高於市場預估的 0.80 美元及 29.4 億美元。此外，公司對本季營收展望優於市場預期，並同步上調全年營收預測。不過在股價先前累積漲幅後，投資人選擇獲利了結，拖累盤前股價走弱。
邁威爾 (MRVL-US) 早盤股價上漲 6.42%，至每股 309.45 美元
AI 晶片與網通晶片供應商邁威爾 (Marvell Technology) 周三盤前股價續漲逾 13%，延續前一交易日強勁漲勢。邁威爾周二股價大漲 32%，創下公司歷來最大單日漲幅之一，主要受惠於市場對 AI 基礎設施需求前景樂觀，以及輝達執行長黃仁勳看好其未來發展。在 AI 投資熱潮持續推動下，資金持續湧入半導體與網通設備相關族群，帶動邁威爾股價再度走高。
梅西百貨 (M-US) 早盤股價上漲 1.52%，至每股 22.00 美元
美國百貨零售商梅西百貨 (Macy"s) 周三盤前股價上漲 1.5%，受惠於優於預期的第一季財報表現及全年展望上修。梅西百貨第一季營收達 46.8 億美元，高於市場預估的 46.1 億美元，並創下近四年來最佳第一季成長表現。公司同時上調全年財測，顯示管理層對後續消費需求與營運表現抱持較樂觀看法，也帶動盤前股價走高。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 5 月 ISM 服務業指數預期 53.7，前值 53.6
- 美國 5 月服務業 PMI 終值預期 50.9，前值 51.0
- 美國 5 月綜合 PMI 終值預期 50.9，前值 51.0
華爾街分析：
摩根大通剛剛上調了標普 500 指數目標位，認為 2026 年的獲利成長可達 20%。在目前這輪財報季中，標普 500 指數正寫下五年來最強勁的獲利成長。產業研究指出，大部分成長仍來自大型科技公司。
延伸閱讀
- 160保衛戰再開打！植田和男升息訊號不夠強 日元續測關鍵價位
- 美5月小非農就業超預期新增12.2萬人 創16個月新高
- AI紅利還沒結束？摩根大通：美股將迎獲利超級循環
- 〈財報前瞻〉4天暴增2800億美元市值！博通財報能否延續AI神話？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇