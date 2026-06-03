鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-03 21:39

〈美股早盤〉油價與美債殖利率齊揚 主要指數開低(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 200 點或 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 60 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲近 1.0%。台積電 ADR 跌近 0.8%。

‌



美股主要指數周三開盤前走勢分歧，投資人一方面消化美國與伊朗停火協議再度出現緊張局勢，另一方面則關注強於預期的就業數據與大型科技企業財報。油價連續第三天上漲，帶動美債殖利率走高，也讓市場對通膨壓力的擔憂升溫。

最新公布的 ADP 就業報告顯示，美國 5 月民間企業新增就業 12.2 萬人，高於市場預期，再度反映就業市場維持韌性，也進一步降低市場對短期降息的期待。

中東局勢再度升溫 油價與殖利率同步走高

市場避險情緒升溫，主因美伊停火協議出現新的不確定性。近期美軍攔截針對鄰近國家的彈道飛彈與無人機攻擊，並對伊朗指揮中心發動反擊，使原本脆弱的停火局勢再度受到考驗。

不過，美國總統川普表示，美國仍持續與伊朗推動協議進程，德黑蘭已同意不發展核武，未來美伊領導人也可能舉行會談。

儘管地緣政治風險升高，部分市場人士認為美股漲勢尚未結束。Energy Group Capital 研究主管 Amanda Lyons 表示，目前市場上漲動能正從企業獲利逐漸轉向投資人情緒與 AI 題材帶動的樂觀氛圍，但短期內仍有繼續上漲空間。

SpaceX IPO 與 AI 熱潮成市場焦點

除了中東局勢外，投資人也密切關注即將登場的大型科技企業 IPO 熱潮。根據路透報導，馬斯克旗下 SpaceX 計劃以每股 135 美元價格出售超過 5.5 億股股票，募資規模約 750 億美元，將成為史上最大規模 IPO。

市場預期未來數月仍有更多 AI 企業加入上市行列，包括 OpenAI 及 Anthropic 等公司均被視為潛在 IPO 候選者。此外，Alphabet 本周也宣布規模高達 800 億美元的增資計畫，創下市場紀錄。

摩根大通私人銀行歐洲、中東及非洲股票策略主管莉皮希娜 (Nataliia Lipikhina) 表示，IPO 熱潮反映企業與投資人對市場前景仍具信心，市場有足夠資金承接這些大型發行案，整體而言有助於支撐美股長期多頭趨勢。

另一方面，博通 (AVGO-US) 將於盤後公布財報，市場將藉此進一步觀察 AI 資料中心支出與網路設備需求是否持續成長。彭博產業研究預期，博通的 AI 晶片與網通業務營收將進一步加速。

此外，川普政府也再度推進關稅政策，提議對 60 個貿易夥伴的進口商品課徵至少 10% 關稅。市場正評估新一輪關稅措施是否對企業成本與通膨帶來進一步影響。

匯市方面，日元兌美元仍在 160 關卡附近徘徊。日本銀行總裁植田和男日前暗示 6 月可能升息，但態度不如前兩次升息前明確，使市場對日本央行政策路徑仍保持觀望。

截至台北時間周三（3 日）21 時許：

焦點個股：

Palo Alto Networks(PANW-US) 早盤股價下跌 6.38%，至每股 278.23 美元

資安業者 Palo Alto Networks 周三盤前股價下跌約 2%，儘管公司公布優於市場預期的財報與展望。Palo Alto Networks 公布會計年度第三季經調整後每股盈餘 (EPS) 為 0.85 美元，營收 30 億美元，高於市場預估的 0.80 美元及 29.4 億美元。此外，公司對本季營收展望優於市場預期，並同步上調全年營收預測。不過在股價先前累積漲幅後，投資人選擇獲利了結，拖累盤前股價走弱。

邁威爾 (MRVL-US) 早盤股價上漲 6.42%，至每股 309.45 美元

AI 晶片與網通晶片供應商邁威爾 (Marvell Technology) 周三盤前股價續漲逾 13%，延續前一交易日強勁漲勢。邁威爾周二股價大漲 32%，創下公司歷來最大單日漲幅之一，主要受惠於市場對 AI 基礎設施需求前景樂觀，以及輝達執行長黃仁勳看好其未來發展。在 AI 投資熱潮持續推動下，資金持續湧入半導體與網通設備相關族群，帶動邁威爾股價再度走高。

梅西百貨 (M-US) 早盤股價上漲 1.52%，至每股 22.00 美元

美國百貨零售商梅西百貨 (Macy"s) 周三盤前股價上漲 1.5%，受惠於優於預期的第一季財報表現及全年展望上修。梅西百貨第一季營收達 46.8 億美元，高於市場預估的 46.1 億美元，並創下近四年來最佳第一季成長表現。公司同時上調全年財測，顯示管理層對後續消費需求與營運表現抱持較樂觀看法，也帶動盤前股價走高。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 ISM 服務業指數預期 53.7，前值 53.6

美國 5 月服務業 PMI 終值預期 50.9，前值 51.0

美國 5 月綜合 PMI 終值預期 50.9，前值 51.0