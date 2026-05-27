鉅亨買基金 2026-05-27 16:35

今年以來，台股表現亮眼，讓台股基金成為市場關注焦點。不過，若把觀察視角稍微拉開，會發現強勢表現並不只集中在台股基金，還有不少其他類型基金也跟上這波行情，展現強勢的表現。除了台股基金之外，還有哪些基金值得留意？

投資雷達》不只台股基金！這三大類基金也悄悄衝上前段班 (圖:shutterstock)

1. 亞太、大中華與日本相關基金成為非台股名單中的最大亮點

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直接觀察今年以來績效表現佳的基金，並先排除台灣股票與台灣中小型股票基金，再從剩下的基金中篩選出 投資台灣比重低於 20% 的基金 ，進一步找出除了台股基金之外，還有哪些基金也跟上這波行情。從資料來看，表現較突出的基金大致集中在三大方向，分別是亞太／大中華／日本相關、科技主題類及平衡／多重資產／入息型基金。

其中，最明顯的族群是 亞洲區域相關基金 ，涵蓋亞太、大中華與日本等市場。這代表今年以來，部分亞洲基金在市場反彈與區域資金輪動中受惠，表現相對突出。這類基金的特色在於投資範圍較分散，並非單押單一市場，而是透過區域配置掌握亞洲不同市場的成長機會。

2. 科技創新主題接棒，半導體、AI 與雲端表現突出

除了區域型基金外， 科技創新主題 也是今年以來強勢基金名單中的重要族群。從基金名稱來看，半導體、電動車、元宇宙科技、5G、雲端趨勢與 AI 新創等關鍵字頻繁出現，顯示科技題材仍是推升基金績效的重要動能。

3. 股債平衡與多重資產型基金也不缺席

第三大族群則偏向多元配置型產品。值得注意的是，不少基金名稱雖帶有「平衡」或「多重資產」等字眼，但進一步從月報持股來看，這類基金的強勢表現並 非來自傳統股六債四配置 ，也不是高度布局金融、醫療或必需消費等較防禦型類股，而是實際投資組合明顯參與 AI、半導體與科技供應鏈行情。以 復華中國新經濟平衡基金 與 復華全球平衡基金為例 ，兩檔基金由 同一經理人 操作，投資方向高度相似性。再從配置方向來看，兩檔基金目前 股票比重皆超過八成 ， 資訊科技產業 比重也都 超過六成 ，並非傳統印象中經典的「股六債四」平衡配置，而是明顯提高股票與科技產業部位，布局方向涵蓋記憶體、光通訊等 AI 基礎建設受惠題材，掌握這波 AI 硬體供應鏈主線。

富邦歐亞絲路多重資產型基金雖然名稱看似偏向歐亞區域與多重資產配置，但實際持股同樣明顯偏向科技主軸。從資產配置來看， 股票占比超過七成，半導體與納斯達克相關的股票型 ETF 逼近兩成，兩者合計接近九成 ；產業配置則以資訊科技為最大宗，占比超過五成，顯示基金雖然採取多元資產架構，但操作上仍精準掌握 AI、半導體與科技供應鏈等市場主線。

鉅亨投資策略

台股之外，亞洲區域、科技創新與多元配置同樣值得關注

排除台灣股票、台灣中小型股票基金，以及投資台灣比重較高的基金後，可以發現表現較佳的基金集中在亞太、大中華、日本相關基金、科技創新主題基金，以及股債多元配置型基金。這代表強勢行情並不只發生在台股。若手中台股部位較高，希望分散單一市場風險，可以從亞洲區域、科技主題與多元資產配置等方向，尋找台股之外的投資機會。

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