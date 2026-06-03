鉅亨網編譯段智恆 2026-06-03 22:30

美國總統川普表示，他本周曾在電話中對以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 爆粗口，試圖阻止以色列持續擴大在黎巴嫩的軍事行動，並維持美國與伊朗之間脆弱的外交談判進程。

川普證實曾怒斥尼坦雅胡 要求停止擴大黎巴嫩衝突(圖：REUTERS/TPG)

川普周三 (3 日) 在播出的 Podcast 節目《Pod Force One》受訪時證實此事。當主持人詢問他是否曾對尼坦雅胡使用髒話，甚至稱對方「瘋了」時，川普回答：「是的，我有。」

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川普表示，他對尼坦雅胡持續與黎巴嫩交戰感到不滿，並在通話中直接告訴對方：「Bibi，我們必須停止這件事。」Bibi 是尼坦雅胡的暱稱。

儘管如此，川普仍強調自己與尼坦雅胡關係良好。他表示自己一直很喜歡尼坦雅胡，並否認外界所稱尼坦雅胡誘使美國對伊朗採取軍事行動的說法。

川普說：「是我發動的。如果不是我，以色列現在可能已經不存在了。」他並重申，美國之所以對伊朗採取行動，是因為德黑蘭不能擁有核武器。

根據《Axios》率先披露的消息，這通電話發生在本周一。隨後，一名知情的以色列官員證實了相關內容。

當時伊朗曾警告，若以色列威脅轟炸黎巴嫩首都貝魯特，德黑蘭可能暫停與美國的談判，並進一步限制荷莫茲海峽航運通行。市場擔憂相關舉措可能衝擊全球能源供應。

目前以色列正持續與獲伊朗支持的真主黨 (Hezbollah) 交戰。自美國與以色列今年 2 月底對伊朗展開軍事行動後不久，真主黨便向以色列北部發射無人機，迫使數以千計居民撤離家園。以軍隨後對黎巴嫩展開空襲及地面攻勢。

根據報導，相關軍事行動已造成超過 3,000 人死亡、逾 100 萬人流離失所。美國將真主黨列為恐怖組織，而該組織也被視為全球最具影響力的非國家武裝團體之一。

川普透露，他周一除了與尼坦雅胡通話外，也曾與真主黨代表接觸。他表示，真主黨與以色列已同意停止互相開火，以軍也已暫停對貝魯特的襲擊行動。