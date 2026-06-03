鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-03 18:17

台新新光金控 (2887-TW) 今 (3) 日召開 2026 年第一季法說會，由總經理林維俊主持，其中，主要子公司新光人壽今年起完成合併並接軌 IFRS 17，各項財務指標備受法人關注。受惠於股市行情大好及 CSM 穩定釋放，新壽首季稅後純益 119 億元，若加計 OCI 股票利得，調整後獲利高達 256 億元；隨著台股續創新高，4 月股票未實現已較第一季翻了 3 倍，預期將帶動 5 月底淨值比衝上近 9% 的高水準。展望今年，700 億元新契約 CSM 目標維持不變。

新光人壽第一季稅後純益 119 億元，初年度保費收入 (FYP) 達 377 億元，年成長 78%，銀行通路與直屬業務團隊在保單銷售上均有亮眼表現，其中外幣保單占比達 73.3%，有利資產負債配置效率提升並降低避險成本。

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截至 2026 年 3 月底，新壽 CSM 餘額拉高至 2803 億元，第一季新契約保單貢獻了 177 億元的 CSM。新壽總投資資產達 3.1 兆元，高達 60.8% 配置於國外固定收益，主要為北美與歐洲的海外公司債與政府債，約 8.8% 配置於台股，國外股票僅 1.2%。

新光人壽發言人、副總經理林宜靜表示，第一季新壽 OCI 股票已實現利益在稅前已達 156 億元、稅後近 138 億元；若將第一季 P&L 認列的 119 億元稅後純益，加計近 138 億元，首季調整後獲利高達 256 億元。

針對未實現部位，林宜靜透露，4 月未實現的股票價值已較第一季呈現 3 倍成長；而 5 月因股市維持高檔，內部非常樂觀，預期 5 月單月將對淨值帶來龐大的貢獻，帶動淨值比攀升至近 9% 的水準。

此外，首季保險服務結果中的其他項目貢獻約 12 億元，主因實際理賠率優於預期，貢獻約 10 億元，以及團體保險與一次性再保攤賠結清款的正面貢獻。

展望 2026 年，新光人壽年度新契約 CSM(合約服務邊際) 目標維持 700 億元不變，未來將進一步聚焦高保障型、長年期及健康險等核心商品。

林宜靜補充，重分類後， AC(攤銷後成本) 占比 38%、OCI 占比 60%、FVTPL 僅占 2%。幾乎所有的股票皆指定在 OCI 項下，可有效阻絕短線市場波動對當期 P&L 的干擾。