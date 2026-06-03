鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-03 21:19

COMPUTEX 2026 盛大開展，全球科技巨頭連番釋出 AI 晶片與新世代伺服器架構，直接引爆台股市場的追價狂潮。由於多檔個股股價與成交量劇烈波動、當沖比率失控，證交所與櫃買中心今 (3) 日盤後公告龐大的警示名單。總計上市注意股 47 檔、上櫃 36 檔 (共 83 檔)；代表極度過熱、4 日起實施分盤撮合的處置股則有 16 檔 (上市 9 檔、上櫃 7 檔)，總計多達 99 檔，顯示短線籌碼高度集中於 AI 供應鏈。

台股AI瘋狗浪！上市櫃99檔列注意、處置股 群創、廣達等大尾全上榜。(鉅亨網資料照)

在 6 月 4 日起正式生效的上市櫃處置股票名單中，上市 9 檔與上櫃 7 檔被「關禁閉」實施分盤撮合。在「一次處置」的部分，包含了半導體導線架大廠長科 *、面板大廠群創、車用 LED 燈具廠麗清及觸控 IC 廠禾瑞亞等個股。

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至於被列入的原因，長科 * 是因為最近 6 個營業日的累積漲幅高達 40.78%；群創則是因最近 10 個營業日中已有高達 6 次觸及注意股標準；麗清與禾瑞亞兩檔則都是因為連續 3 個營業日達到注意標準，因而明起同步實施處置。

情節更嚴重的「二次處置」方面，本次名單包含了被動元件大廠華新科、面板廠彩晶及聯友金屬 - 創等個股。分盤撮合的時間大幅拉長，改為每 20 分鐘才撮合一次，且全面實施「全額預收款券」。這項規定會讓市場當沖客因無法進行現股當沖而被迫離場，流動性將被極度壓縮。

華新科、彩晶與聯友金屬 - 創，全數都是因為在處置期間內，連續 3 次再度達到注意股票標準，顯示短線市場盲目追價的情緒完全沒有冷卻，因而遭到最嚴厲的冷卻手段。

在注意股部分，本次名單幾乎成為 AI 硬體硬實力的「點將錄」。受惠於各大廠釋出的最新 AI PC 與伺服器利多，多檔權值大咖因短線漲幅過高或價差過大而強勢上榜。