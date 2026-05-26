鉅亨網編譯段智恆 2026-05-27 02:30

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 正面臨上任以來最嚴峻的金融市場考驗之一。隨著美國對伊朗開戰後油價飆升、通膨壓力再起，美國公債殖利率持續攀高，不僅對經濟形成壓力，也讓這位一向被視為「市場穩定器」的財長，陷入工具有限的困境。

自川普政府 12 周前對伊朗展開軍事行動以來，美國 10 年期公債殖利率已累計飆升超過 0.5 個百分點，30 年期公債殖利率上周更一度觸及 2007 年以來最高水準。

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貝森特過去因多次成功平抑市場波動而建立聲譽，包括美股、美債、日圓與阿根廷披索等市場。摩根士丹利投資管理 (Morgan Stanley Investment Management) 投資組合經理坎杜加 (Vishal Khanduja) 甚至形容他是「波動賣方」(volatility seller)。川普去年也曾稱讚貝森特「能安撫市場」。

但如今，美債市場顯然未被安撫。

德銀美洲固定收益主管卡特蘭伯 (George Catrambone) 直言，市場終於意識到伊朗戰爭帶來的長期風險，並開始對美債市場施壓。他坦言：「我不認為貝森特手上有什麼銀彈。」

美債殖利率飆升 貝森特可用工具有限

市場人士指出，貝森特目前理論上仍有幾項政策工具可用，例如擴大美債回購 (buybacks)、調整不同年期公債發行結構，或減少長天期公債供給。

不過，這些選項都存在風險。例如下一次正式債務發行策略更新要等到 8 月 5 日，若財政部提前調整發債計畫，可能反而引發市場恐慌，讓投資人誤以為政府對債市風險高度擔憂。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 利率策略師 Steven Zeng 指出，美債回購機制原本並非設計來壓低殖利率，因此很難成為有效工具。他也警告，若財政部在例行季度融資公告之外突然調整發債政策，反而可能「嚇壞市場」。

摩根大通資產管理 (JPMorgan Asset Management) 投資組合經理米斯拉 (Priya Misra) 則提到，市場一直存在所謂「貝森特賣權」(Bessent Put)期待，也就是認為財政部可能透過增加短天期公債發行、減少長債供給，來壓低長天期殖利率。

但她認為，在財政赤字擴大、Fed 又不太可能降息的情況下，這項策略執行難度極高。

油價、赤字與 Fed 轉鷹 美債市場壓力未解

分析人士認為，真正能讓 10 年期殖利率回落的方法，目前只有兩種：中東戰事降溫、能源供應恢復正常，或美國經濟明顯惡化，迫使市場重新押注 Fed 降息。

然而，目前兩條路都不明朗。美國 5 月通膨數據創 2023 年以來最大增幅後，市場對高通膨憂慮再度升溫。雖然貝森特先前曾形容殖利率上升只是「暫時現象」，並認為伊朗戰事結束後通膨壓力將快速降溫，但市場並未完全買單。

事實上，即使在伊朗戰爭爆發前，美國通膨就已長期高於 Fed 的 2% 目標。投資人目前也開始關注財政赤字問題。隨著國防支出增加、關稅收入減少，美國今年財政赤字預估將再度擴大。

另一方面，儘管市場預期新任 Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 立場偏向降息，但 Fed 官員在 4 月會議中，仍普遍認為若通膨持續高於 2%，未來甚至可能需要重新考慮升息。