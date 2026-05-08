鉅亨研報
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2026/04/29）
野村腳勤觀點：
放寬不等於盲目加碼，選股才是主動策略的真諦
針對市場關注「主動型基金單一持股 10% 限制放寬」一事，以投信的立場來看，我們認為對心理預期意義大於實質操作影響。實務上投信在採取任何行動前，需先完成下單系統調整、公開說明書修訂及內部控制流程變更等，所有變更預計將花費數週至 1~2 個月的時間，任何買賣的影響都已獲得極大程度的稀釋。事實上對主動投資策略而言，若投資組合內已有上行潛力更佳的標的，並沒有誘因僅為了法規放寬而刻意調整個股權重。事實上，若市場因預期心理導致籌碼面賣壓或股價回檔，我們更傾向將此視為優質標的之佈局良機。
經理人視角：
大盤利多因素：
（一）AI 投資強勁：全球科技巨頭持續上調 2026 年資本支出，AI 投資循環尚未見頂
（二）AI 供應鏈瓶頸成關鍵：T-Glass、Memory、CoWoS 缺貨看到 2027 年，漲價題材奠定台股底氣
（三）獲利動能上修：野村投信預估 2026 全年台股整體 EPS+43.5%，持續上修並領先全球主要股市
大盤利空因素：
（一）漲多就是利空：歷史性漲幅引發獲利了結賣壓，籌碼凌亂導致股價短線震盪
（二）對等關稅違憲變數：若關稅退稅將使美國雙帳赤字惡化並壓抑美元表現，出口型經濟體存在潛在壓力
台股見高不是高，基本面尚未觸頂
加權指數觸及歷史性的四萬點關卡，不少市場聲音認為台股今年再向上的空間已相對有限。然而，站在投信法人、長線資金的角度出發，我們反而持更為正向的看法，原因有二：1) 透過與供應鏈實際出貨與產能規劃的交叉確認，我們認為美國主要 CSP 在 2027 年資本支出仍有望維持 5 成以上的強勁成長，隨著時間點接近 2027 年，相關利多可望被市場重新定價；2) 目前 CoWoS、CCL、ABF 的漲價趨勢仍在延續，看來至少到 2027 年都還是供不應求，這代表未來幾季隨著財報逐步公布，相關受惠產業與公司的實際獲利成長，高機率將優於市場預期，進一步推動股價與評價上修，野村投信近期將 2026 年 EPS 成長預估上調至 43.5% 亦是明確例證。因此，我們對於短線是否會進入震盪整理並不特別擔憂，在基本面尚未觸頂之前，任何預設點位的舉措都可能錯失後續更大的漲升行情，與其去臆測短期的技術性拉回，不如就把握每一次市場震盪中順勢布局的機會。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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