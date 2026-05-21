鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-21 20:05

超微 (AMD-US) 今 (21) 日宣布，為滿足日益增長的 AI 基礎設施需求，於台灣產業體系投資超過 100 億美元，擴大策略合作夥伴關係，並提升下一代 AI 基礎設施的先進封裝製造產能。

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EFB 架構能顯著提升互連頻寬並改善功耗效率，為 Venice CPU 提供強力支援，將轉化為更快、更高效率的系統，在實際的功耗與散熱限制下，提供更高的每瓦效能表現。

此外，AMD 與產業體系合作夥伴正運用這些創新技術，支援 AMD Helios 機架級平台於 2026 年下半年的部署，包括 Sanmina、緯穎、緯創、英業達、營邦等 ODM 合作夥伴協助打造基於 AMD Helios 的系統。

AMD Helios 搭載 AMD Instinct MI450X GPU、第 6 代 AMD EPYC CPU、先進網路解決方案以及 AMD ROCm 開放軟體堆疊，助力平台從設計端順利擴展至大規模量產。