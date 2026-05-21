鉅亨網編譯段智恆 2026-05-21 23:30

全球長天期公債殖利率近期大幅攀升，市場擔憂伊朗戰事推升油價與通膨，加上政府債務惡化、央行政策轉向與 AI 投資熱潮帶來的新通膨壓力，正迫使投資人重新評估未來利率與全球經濟前景。

債券市場出事了？全球殖利率狂飆背後藏巨大危機(圖：REUTERS/TPG)

目前美國 30 年期公債殖利率已突破 5%，創 2007 年以來最高；英國長天期公債殖利率升至近 30 年高點，日本 20 年期公債殖利率也創 1996 年以來最高水準。債券價格與殖利率呈反向變動，近期債市遭遇大規模拋售，反映市場對長期通膨與財政風險憂慮升高。

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長天期公債發生了什麼事？

長天期公債通常因到期時間較長、期間可能面臨更多不確定性，因此殖利率原本就高於短天期債券。但當通膨升溫時，債券固定利息與本金的實質價值會被侵蝕，投資吸引力下降，導致價格下跌、殖利率走高。

《彭博》統計顯示，全球 10 年以上主權債券平均殖利率已升至 2008 年金融海嘯以來最高。

為何長天期殖利率現在大漲？

近期殖利率飆升，主因是伊朗戰事。隨著荷姆茲海峽幾乎陷入封鎖，全球能源供應受阻，油價與天然氣價格大幅上漲，也推升汽油、柴油、航空燃油與塑膠、肥料等相關產品成本。

市場因此押注，聯準會 (Fed) 與其他主要央行可能必須將利率維持在更高水準，甚至進一步升息，以抑制通膨。

美國最新數據已顯示，消費者物價與生產者物價分別創 2023 年與 2022 年以來最大增幅。儘管華府與德黑蘭已達成停火協議，但市場認為局勢依舊脆弱，即使恢復和平，荷姆茲海峽航運恐也需數月才能恢復正常。

為何市場擔心債務與赤字？

2008 年金融海嘯後，各國政府長期依賴低利率大舉舉債，疫情期間更進一步擴大財政支出。如今，各國不僅面臨國防支出增加，也承受民生成本上升帶來的政治壓力，可能導致更多財政赤字。

美國國會預算辦公室 (CBO) 估計，川普提出的《大而美法案》(One Big Beautiful Bill Act)未來 10 年可能讓美國赤字增加 3.4 兆美元。

穆迪 (Moody’s)2025 年也取消美國最後一個最高信用評等，理由正是擔憂美國債務與赤字惡化。

國際貨幣基金 (IMF) 則預估，全球政府債務占國內生產毛額 (GDP) 比重將從去年的 94% 升至 2029 年的 100% 以上，意味未來還需發行更多公債，進一步壓低債券價格。

央行角色為何改變？

過去 20 年，各國央行透過量化寬鬆 (QE) 大量買債，以壓低借貸成本並穩定市場。但如今情況已反轉，各國央行開始縮減資產負債表，甚至出售先前持有的債券，進一步加重市場供給壓力。

此外，市場也開始重新調整對利率的預期。美國利率期貨市場目前預估，Fed 年底前可能升息，與今年 2 月市場仍押注 2026 年降息形成鮮明反差。日銀 (日本央行 / BOJ) 與歐洲央行 (ECB) 近期也面臨升息壓力。

還有哪些因素正在打擊債市？

除了戰事與通膨，市場也擔憂全球經濟結構正出現長期變化。

供應鏈「在地化」、貿易戰、人口老化與綠能轉型，都可能推升成本與薪資壓力。此外，AI 投資熱潮雖有望長期提升生產力，但短期內，大規模資料中心與 AI 晶片需求也帶來新的「晶片通膨」(chipflation) 疑慮。

部分投資人甚至開始質疑，美國公債是否正在失去過去因安全性與流動性而享有的「便利收益」(convenience yield) 地位。

長天期殖利率飆升為何危險？

長天期殖利率上升，代表房貸、車貸、信用卡與企業借貸成本全面增加，將壓抑家庭與企業支出，拖累經濟活動。

若殖利率長期維持高檔，政府利息支出也將快速增加，形成「債務惡性循環」。市場更擔憂，若未來經濟放緩、但通膨仍維持高檔，將形成「停滯性通膨」，讓央行難以降息救經濟。

歷史上，債市劇烈波動甚至曾導致政府垮台。2022 年英國前首相特拉斯 (Liz Truss) 推出減稅計畫後，引發英國債市崩跌，最終被迫下台。

高殖利率正在衝擊其他資產嗎？

美國公債殖利率若失控突破 5%，通常對全球股市與經濟不是好消息。雖然 AI 熱潮仍支撐科技股，但市場近來已開始擔憂，高利率將提高企業資金成本，壓抑科技投資與估值。

不過，企業債市場目前反而相對強勁。由於投資人追逐高收益資產，企業發債需求依舊熱絡。博通 (QCOM-US) 甚至正與 Apollo、黑石 (BX-US) 等機構洽談 350 億美元融資，以支持 AI 晶片布局。

這會成為未來的新常態嗎？