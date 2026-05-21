鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-21 21:42

美股主要指數周四 (21 日) 開低，中東局勢再度牽動市場情緒。《路透》報導指出，伊朗最高領袖穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 下令不得將接近武器級的濃縮鈾運出國外，削弱市場對美伊和平協議的樂觀預期，帶動國際油價與美債殖利率同步攀升。布蘭特原油重返每桶 107 美元上方，10 年期美債殖利率升至 4.61%。

〈美股早盤〉中東疑慮推升油價與美債殖利率 主要指數開低(圖：REUTERS/TPG)

另一方面，輝達財報雖優於市場預期，但未能進一步點燃人工智慧 AI 買盤，股價盤前小幅走低，市場也開始重新評估 AI 熱潮後續動能。在油價上漲、通膨疑慮與中東風險升溫夾擊下，投資人風險偏好轉趨保守。

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截稿前，道瓊工業指數跌近 250 點或 0.5%，那斯達克綜合指數跌近 110 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數漲近 0.5%。台積電 ADR 漲 0.9%。

美股主要指數期貨周四走低，市場對美伊和平協議前景再度轉趨保守，推升油價與美債殖利率同步上揚，也讓近期由 AI 熱潮帶動的股市反彈動能降溫。投資人持續關注中東局勢與能源供應風險，市場情緒在避險與成長預期之間劇烈擺盪。

標普 500 指數期貨下跌 0.3%，輝達 (Nvidia) 財報雖優於市場預期，但未能進一步點燃 AI 概念股漲勢。布蘭特原油價格上漲約 2%，重返每桶 107 美元上方。《路透》報導指出，伊朗最高領袖穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 表示，伊朗必須保有接近武器級的濃縮鈾，削弱市場對美伊即將達成和平協議的樂觀情緒。

近來全球股市持續在漲跌之間震盪。一方面，AI 熱潮與企業財報支撐科技股表現；另一方面，市場擔憂若中東衝突拖長、油價持續高檔，恐迫使各國央行維持高利率甚至進一步升息。

Panmure Liberum 策略主管克萊門特 (Joachim Klement) 形容，投資人如今就像「彈珠台裡的球」，不斷被伊朗相關消息推來推去。他指出，中東局勢反覆變化讓股市難以找到方向，但債券市場已開始反映更高的通膨風險。

油價與殖利率同步攀升 市場憂通膨壓力再起

美國公債價格周四全面下跌，10 年期美債殖利率上升 2 個基點至 4.61%。摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 警告，美國利率未來可能遠高於目前水準。

市場擔憂，若荷姆茲海峽供應風險持續存在，能源價格可能進一步推升全球通膨壓力，讓聯準會 (Fed) 與其他主要央行更難降息。

最新經濟數據顯示，截至 5 月 16 日當周，美國初領失業救濟金人數降幅優於市場預期，顯示就業市場仍具韌性。不過，投資人同時密切關注全球企業活動數據，以觀察高油價是否開始衝擊經濟成長。

標普全球 (S&P Global) 公布的採購經理人指數 (PMI) 向來被視為景氣轉折的重要指標。數據顯示，英國企業活動逾一年來首次萎縮，反映伊朗戰事衝擊與英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 面臨政治壓力，已拖累服務業表現；歐元區商業活動則創下兩年半來最大萎縮幅度。

亞洲科技股續強 AI 與 IPO 題材撐盤

相較於美股偏弱，亞洲市場則延續科技股熱潮。亞洲主要科技股指數創下 6 周來最大漲幅，AI 與 IPO 題材持續吸引資金。

LG 電子 (LG Electronics) 與現代摩比斯 (Hyundai Mobis) 在首爾股市大漲，主因輝達執行長黃仁勳看好機器人與自動駕駛商機。日本軟銀集團 (SoftBank) 股價更暴漲 20%，市場傳出 OpenAI 與 SB Energy 正準備啟動 IPO。

Santander Asset Management 歐洲策略主管西蒙 (Francisco Simón) 表示，亞洲市場漲勢主要來自科技股強勁動能，特別是 AI 需求已從概念逐漸轉為現實商機。投資人同時也持續押注未來 AI 產業的新領導企業將陸續浮現。

截至台北時間周四（21 日）21 時許：

焦點個股：

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤股價下跌 5.60%，至每股 123.52 美元

沃爾瑪 (Walmart) 盤前下跌約 2%，主因公司發布低於市場預期的全年與第二季財測。沃爾瑪預估全年經調整後每股盈餘將落在 2.75 至 2.85 美元，低於 LSEG 統計分析師預估的 2.91 美元。不過，公司第一季營收優於市場預期，經調整後每股盈餘則符合預估。市場擔憂高油價與消費壓力恐進一步影響未來獲利表現。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.43%，至每股 224.43 美元

輝達 (Nvidia) 盤前股價變動不大。公司最新公布第一季營收年增 85% 至 816.2 億美元，優於 LSEG 統計分析師預估的 788.6 億美元，再度反映 AI 需求持續強勁。不過，由於市場先前已高度期待財報表現，加上投資人關注後續成長動能與估值，財報公布後股價反應相對平淡。

IBM(IBM-US) 早盤股價上漲 3.80%，至每股 233.54 美元

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 20.9 萬，預期 21 萬，前值 21.2 萬

美國上周續領失業金人數報 178.2 萬，預期 179 萬，前值 177.6 萬

美國 5 月製造業 PMI 初值預期 53.8，前值 54.5

美國 5 月服務業 PMI 初值預期 51.1，前值 51.0

美國 5 月綜合 PMI 初值前值 51.7

華爾街分析：

根據 4 月末 FOMC 會議紀要，「大多數」與會者認為若通膨持續高於 2%，政策收緊可能變得適宜；「許多」官員傾向於在會後聲明中刪除暗示寬鬆傾向的措辭。這是 Fed 官員近兩年來首次在會議上認真權衡升息可能性，標誌著內部辯論的方向出現實質轉變。紀要公布後，兩年期美債殖利率走高，市場進一步削減降息定價，開始為年內升息機率計價。