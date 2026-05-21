鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國最新就業市場數據顯示，企業裁員潮目前尚未明顯衝擊整體勞動市場。美國勞工部 (DOL) 周四 (21 日) 公布，截至 5 月 16 日當周，初領失業救濟金人數減少 3,000 人至 20.9 萬人，略優於市場預期的 21 萬人，顯示美國就業市場仍維持一定韌性。
持續領取失業救濟金人數則小幅增加至 178.2 萬人，反映部分失業人口尋找新工作的時間略有拉長。不過，整體數據仍處於歷史低檔區間，四周移動平均也降至 20.25 萬人，創 2024 年以來最低水準。
近幾個月，包括 Meta(META-US)、LinkedIn、星巴克 (SBUX-US) 與沃爾瑪 (WMT-US) 等大型企業相繼宣布裁員，引發市場對 AI 取代人力與企業削減成本的疑慮。但目前官方數據尚未顯示失業人數明顯攀升，市場普遍認為，美國就業市場仍維持「低招聘、低裁員」狀態。
部分分析人士指出，近期失業救濟申請數據偏低，可能與科技業高薪員工領取資遣方案時間較長，以及政府加強詐欺申請審查有關，因此數據或許略微低估實際壓力。
外媒報導指出，雖然經濟學家預期今年夏季失業救濟申請可能因季節性因素增加，但目前美國勞動市場整體仍相對穩定。金融市場也預估，聯準會 (Fed) 短期內將維持利率在 3.5% 至 3.75% 區間。
最新數據也讓 Fed 能更專注於通膨風險。隨著美伊衝突持續延燒，荷姆茲海峽航運受阻，推升油價與鋁、石化與肥料等原物料價格，市場擔憂通膨壓力可能再度升溫。
Fed 上月會議紀錄顯示，越來越多官員擔憂伊朗戰事可能刺激通膨，部分決策官員甚至認為應為可能的升息預作準備。不過，多數官員仍預期短期內就業市場將維持穩定，但也坦言就業面臨的下行風險正在增加。
另一方面，部分市場觀察人士認為，目前外界對「AI 失業潮」的憂慮仍主要停留在新聞與市場情緒層面，尚未反映在實際數據上。有分析指出，在企業資遣補償逐漸結束後，未來幾個月才可能真正觀察到 AI 對勞動市場的實際衝擊。
下一篇