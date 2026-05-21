鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-21 15:50

台股 5 月高檔震盪，高股息 ETF 族群展現投資價值，紛創新高，其中，大華優利高填息 30(00918-TW) 在國巨 *(2327-TW)、聯電 (2303-TW) 等強勢成分股帶動下，今 (21) 日收盤刷新 2022 年掛牌上市以來新高價，收在 26.59 元。其掛牌上市以來，含息報酬率已經超過 146%(截至 2026/5/21)，讓長期持有的投資人資產成功翻倍。

國巨、聯電強勢帶飛！00918股價創上市新高 含息報酬率衝146%。(鉅亨網資料照)

今年以來市值型 ETF 表現亮眼，但高股息 ETF 績效也急起直追。專家指出，00918 主要成分股，涵蓋被動元件龍頭國巨、晶圓代工廠聯電等，皆受惠於 AI 需求強勁，具進一步漲價空間，國內外法人持續上調目標價，今年以來股價分別強漲 141%、137%(截至 2026/5/21)，激勵 00918 股價走揚。

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展望後市，大華優利高填息 30 ETF 經理人郭修誠指出，AI 趨勢持續帶動企業獲利上修，台股可望震盪中走高，投資焦點仍為 AI 相關族群，可留意晶圓代工、半導體設備等。另外，缺貨漲價族群，如被動元件、記憶體亦將是盤面資金關注焦點。

郭修誠建議，在台股高檔震盪之際，可優先選擇兼顧「高股息」與「高填息」雙重優勢的 ETF，不僅能滿足現金流需求，強化資產抗震力，更能在多頭市場中共享上漲動能，達到財富長期滾存放大的效果。

00918 長期績效優異，掛牌以來 12 次除息，其中 9 次完成填息，高達 75% 的填息率，上市以來含息報酬率倍增，再次證明將填息紀錄納入指數篩選因子，讓投資人領息不只是左手換右手，而是真正的配息硬實力。00918 即將於 5 月底評價，6 月 2 日前將公告最新配息，值得關注。