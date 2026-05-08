鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-08 11:17

隨著理財意識提升，越來越多的台灣年輕女性投入基金市場，據「鉅亨買基金」最新觀察，今 (2026) 年以來平台女性開戶數明顯攀升，成為整體用戶成長的核心動能，以年輕女性增加的幅度最多，以 30 至 39 歲女性開戶數暴增 304% 最高，不僅顯示女性的投資意識快速抬頭，開始理財的年齡越趨提早，也凸顯女性更加認同以基金做為投資理財工具。

從數據觀察，鉅亨買基金統計今年至今，女性開戶人數較去 (2025) 年同期大幅成長 2.67 倍，明顯高於男性的 1.72 倍，除了 30 至 39 歲女性開戶數暴增 304%，較男性同期 182% 增幅高出 122 個百分點；29 歲以下女性族群亦成長達 278%，整體趨勢顯示，年輕女性已成為推動基金市場成長的重要力量。

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鉅亨買基金總經理張榮仁指出，女性投資人偏好基金，主要來自三大關鍵因素，首先是「分散風險」，透過多元標的配置，可有效降低單一標的波動衝擊；其次是「專業管理」，由基金經理人進行投資決策，降低個人選股難度；第三則是「投資門檻低且具彈性」，無論是定期定額或單筆投資，都能依自身財務狀況靈活調整，女性普遍更重視穩健與紀律，基金正好提供一個兼顧效率與風險控管的解決方案。

特別值得注意的是，年輕女性在投資行為上展現出高度紀律性，據鉅亨買基金觀察，29 歲以下與 30 至 39 歲族群，多傾向採定期定額與長期持有策略，較少進行短線進出操作，投資行為更具紀律性與持續性，這樣的投資模式不僅有助於降低市場波動帶來的情緒干擾，也更有利於資產穩健累積，反映女性在理財決策上的成熟度正快速提升。

在投資標的選擇上，台股基金成為女性投資人關注焦點之一，受惠於台灣產業競爭優勢與企業獲利動能，台股長期表現具備成長潛力與韌性。

張榮仁建議，投資人可透過「台股明星隊」的投資組合策略，精選具產業趨勢與基本面支撐的四檔基金，聚焦 AI、半導體等具長線成長動能的核心產業，在掌握市場主流趨勢的同時，搭配「強勢王」可選擇單筆申購或定時定額，及結合「強勢超底」的靈活進場機制，更能提升長期投資效率。

張榮仁也指出，隨著女性在職場與家庭中的影響力持續提升，理財能力也逐漸成為關鍵競爭力，「女性不再只是資產的管理者，更逐步成為資產的決策者，透過適合的投資工具與正確的配置觀念，不僅能提升財務規劃效率，更能累積長期穩健的資產價值。」