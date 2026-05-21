鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-21 23:00

美國 5 月製造業活動意外升溫，在企業因應中東戰事與供應鏈風險、提前建立安全庫存帶動下，製造業採購經理人指數 (PMI) 攀升至 4 年高點。不過，服務業動能轉弱、企業成本大增與就業市場降溫，也凸顯高油價與通膨壓力正逐步侵蝕經濟成長前景。

標普全球 (S&P Global) 周四 (21 日) 公布，美國 5 月製造業 PMI 初值由 4 月的 54.5 升至 55.3，創 2022 年 5 月以來最高水準，也優於分析師預估的 53.8。指數高於 50 代表景氣擴張。相較之下，服務業 PMI 則由 51 降至 50.9，創兩個月低點，顯示服務業成長動能趨緩。

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美國 5 月製造業活動意外升溫。(圖：ZeroHedge)

製造業與服務業綜合 PMI 維持在 51.7 不變。標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 首席商業經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 指出，5 月數據顯示，美國經濟第二季恐難以維持超過 1% 的折合年率成長。

5 月綜合 PMI 初值維持在 51.7 不變。(圖：ZeroHedge)

中東戰事推升囤貨潮 製造業暫時受惠

分析指出，美國與以色列對伊朗的戰事已持續近 3 個月，荷姆茲海峽航運受阻，推升能源價格並擾亂全球供應鏈，導致肥料、鋁與消費品等多項商品供應緊張。

在供應風險升高下，美國企業近期加速建立「安全庫存」。標普全球表示，工廠投入品庫存升至 11 個月高點，反映企業擔憂未來價格進一步上漲與供應延遲，因此提前備貨。

此外，供應商交貨時間也拉長至 2022 年中以來最嚴重水準。報告指出，在伊朗戰事爆發前，美國供應鏈已受到川普大規模關稅政策影響，如今又疊加中東局勢，進一步加劇供應壓力。

儘管製造業數據強勁，但市場認為部分成長屬於短期現象。威廉森警告，近 3 個月訂單成長已降至兩年來最弱水準，企業因擔憂價格與供應問題而提前囤貨的效果不會永遠持續。

成本壓力飆升 通膨與就業風險浮現

報告顯示，企業成本壓力正快速升高。工廠投入價格指數從 68.4 大幅升至 79.5，創 2022 年 6 月以來最高；企業整體投入成本指數也升至 2022 年底以來最高水準。製造商同時開始將更高成本轉嫁給消費者，產品售價指數升至 2022 年 9 月以來最高。

企業成本壓力正快速升高。(圖：ZeroHedge)

威廉森指出，目前企業成本增幅已接近 2022 年能源危機時期水準，顯示通膨可能再度升溫，即使經濟正在放緩。

此外，就業市場也出現疲弱跡象。綜合就業指數創近兩年最大萎縮，其中服務業裁員速度更創疫情初期以來第二快。整體民間企業就業指數則跌至 21 個月低點。

與日本與歐洲近期 PMI 明顯惡化相比，美國製造業表現仍相對強勢。不過，市場擔憂若油價與供應鏈問題持續惡化，美國經濟恐同樣面臨成長放緩與通膨升溫並存的壓力。