【台股操盤人筆記】2026年行情仍偏多看待

野村腳勤觀點： 下一波 AI 商機：能源 近來黃仁勳指出，美中 AI 競賽的勝負並非在晶片或模型，而是在最基礎、也最容易被忽略的電力供應。以能源總量來看，中國大約為美國的兩倍，加上較低的電價，使得中國在 AI 能源成本上具備明顯優勢。就算美國決心追趕，新建大型發電廠往往需時三年，而中國甚至「一個週末就能蓋好醫院」。在這樣基礎建設效率的落差下，小型燃料電池 (SOFC) 只需三個月就能交付並完成部署的優勢，逐漸成為美國快速補強能源供應的新解方。而台灣在這波新趨勢中佔據關鍵位置，全球最大燃料電池製造商 Bloom Energy 約 6 成供應鏈都來自台灣，許多企業皆已深度卡位。在可預見的未來，電力需求勢必爆發式成長，能源將成為全球競爭的新戰場與商機所在。

經理人視角： 大盤利多因素： （一) 聯準會降息 ：聯準會 12 月降息一碼，點陣圖顯示 2026 年以後仍有 2 碼降息預期 （二） AI 趨勢強勁 ：AWS/Azure/Google 雲端業務加速成長，2026 年四大 CSP 資本支出估成長 40% 以上 （三） 台灣供應鏈受惠 ：Rubin 平台關鍵零組件規格全面升級，ASIC 迎接爆發期，台系供應鏈持續受惠 大盤利空因素： （一） 關稅變數 ：2026 年美國迎來期中選舉，半導體 232 條款細節仍未揭曉，風險及不確定性依舊存在 （二） AI 競爭加劇 ：AI 投資過熱疑慮加上 ASIC 帶來競爭壓力，為個別企業及其供應鏈帶來更大波動 2026 年行情仍偏多看待 美國最新第三季 GDP 年增率達 4.3%，明顯優於市場原先預期的 3.3%，展現經濟韌性；台灣主計處同樣大幅上修 2025 年 GDP 至 7.37%，創下 15 年新高，兩地景氣均在 AI 投資與出口動能帶動下維持穩健擴張，這也呼應我們認為經濟維持韌性的想法，在聯準會仍保有兩碼以上降息空間之下，2026 年資金與基本面均有利股市延續 2025 年的偏多格局。雖然目前大盤仍持續 10 月以來的震盪整理，但觀察價量結構並未轉弱，高檔換手反而使籌碼分布更為健康，有助後續指數挑戰新高，不過關鍵仍在於 AI 趨勢與基本面狀況，目前看來科技巨頭 CAPEX 延續上修，輝達 Rubin 平台規格顯著提升，電源、BBU、散熱、PCB／CCL 與測試介面等族群仍是關鍵受惠者，根據野村投信預估，2026 年台股企業整體獲利成長 15.8%、電子族群成長 16.9%。整體而言，對 2026 年仍以偏多想法看待。

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

