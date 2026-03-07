95無鉛漲破30元！中東戰火推升油價調5% 9日起汽柴油每公升漲1.5元與1.1元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-07 23:54

受到美伊戰爭擴大影響波斯灣地區原油出口，加上部分產油國採取減產措施，引發市場對供應中斷的強烈擔憂，導致國際油價近期急遽飆升。台灣中油公司宣布自下週一 (9 日) 凌晨零時起，國內汽、柴油價格每公升將分別調漲 1.5 元及 1.1 元。儘管依照浮動油價機制，汽、柴油原本應各調漲 5.4 元與 4.8 元，但在政府維持貨物稅減徵並啟動穩定物價措施下，中油吸收了大部分漲幅，將本周國內油價整體調幅控制在約 5%，以減輕對產業營運及民眾生活的衝擊。

95無鉛站上30元大關！戰火延燒推升原油供 9日起國內汽柴油每公升分別調漲1.5元與1.1元。（圖：shutterstock）

台灣中油表示，近期國際政局動盪，美伊衝突直接威脅能源重鎮的出口穩定，導致全球原油價格出現大幅波動。按既定調整原則，本周油價面臨劇烈補漲壓力，但在政府考量國際能源成本上升對國內物價的潛在連鎖反應後，決定採取雙重平抑機制。除了延續政府原有的貨物稅減徵政策外，中油進一步啟動穩定因應措施，針對汽、柴油每公升分別吸收 3.9 元及 3.7 元的漲幅。

經過此番調整，9 日零時起的參考零售價格分別為：92 無鉛汽油每公升 28.9 元、95 無鉛汽油每公升 30.4 元、98 無鉛汽油每公升 32.4 元，以及超級柴油每公升 28.1 元。中油強調，本次調價係在兼顧市場機制與民生穩定之間取得平衡，希望透過積極吸收成本，降低能源價格波動對國內物價穩定帶來的考驗。