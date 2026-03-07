鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-07 22:00

自美國與伊朗爆發軍事衝突以來，國際油價迅速飆升，引發全球通膨疑慮，也讓美股出現明顯回落。歷史上類似情況曾在約 35 年前與 50 多年前發生過，當時能源衝擊都對股市造成重大影響。市場如今關注的是：這一次，美股是否可能面臨崩盤風險。

美伊戰爭進入第八天之際，國際油價持續上揚，目前已升至每桶約 91 美元，本週累計漲幅超過 35%，創下自 1983 年該期貨品種開始交易以來最大單週漲幅紀錄。

卡達能源部長表示，即使衝突立即結束，卡達也需要「數週至數月」才能恢復正常的原油交付節奏。他並預測，原油價格可能在未來兩至三週內飆升至每桶 150 美元。

在油價飆升與地緣政治風險升高的背景下，投資人開始擔心，美伊戰爭是否可能重演過去能源危機導致股市崩跌的情況。

地緣政治衝擊常引發短期恐慌

然而，在短期內，股市走勢往往充滿不確定性，尤其是在重大地緣政治事件發生時。

2 月 28 日，美國與以色列對伊朗發動軍事行動，市場情緒隨即受到衝擊，也讓「股市崩盤」的討論再度浮現。

回顧近 90 年的歷史，全球曾發生多次重大地緣政治事件，包括戰爭、恐怖攻擊、入侵、金融危機以及對世界領袖的暗殺未遂。

這些事件確實常引發情緒性交易與市場劇烈波動，但真正導致股市崩盤的案例其實並不多。

石油供應衝擊是關鍵變數

專家指出，值得注意的是，在眾多地緣政治衝擊中，石油供應受到威脅是最容易增加股市崩盤風險的因素。

分析指出，當全球能源供應因衝突而中斷或面臨限制時，市場更容易出現劇烈下跌甚至短暫崩盤。

歷史上已有多個例子。例如 1990 年 8 月伊拉克入侵科威特後的三週內，標普 500 指數下跌約 13%。而 1973 年 10 月 OPEC 阿拉伯成員國對支持以色列的國家實施石油禁運時，標普 500 指數在不到兩個月內下跌 17%，並在接下來 11.5 個月內累計重挫約 44%。

雖然歷史並不能完全預測未來，但在能源供應受衝突影響的情況下，美股出現劇烈回調甚至短暫崩盤的機率，確實高於一般地緣政治事件。

長期投資人仍可能迎來機會

儘管市場短期可能劇烈震盪，但長期數據顯示，投資人保持理性仍十分重要。

卡森集團（Carson Group）首席市場策略師 Ryan Detrick 整理的數據顯示，自第二次世界大戰以來，重大地緣政治事件發生一年後，標普 500 指數上漲的機率約為 65%。雖然平均年回報率約 3%，低於股市長期平均水準，但整體仍偏向正報酬。

另一方面，Bespoke Investment Group 的研究顯示，自 1929 年大蕭條以來，標普 500 指數平均熊市（跌幅 20% 以上）持續約 286 天；相較之下，典型牛市平均可持續約 1011 天，約為熊市的 3.5 倍。