鉅亨網編譯莊閔棻
自美國與伊朗爆發軍事衝突以來，國際油價迅速飆升，引發全球通膨疑慮，也讓美股出現明顯回落。歷史上類似情況曾在約 35 年前與 50 多年前發生過，當時能源衝擊都對股市造成重大影響。市場如今關注的是：這一次，美股是否可能面臨崩盤風險。
美伊戰爭進入第八天之際，國際油價持續上揚，目前已升至每桶約 91 美元，本週累計漲幅超過 35%，創下自 1983 年該期貨品種開始交易以來最大單週漲幅紀錄。
卡達能源部長表示，即使衝突立即結束，卡達也需要「數週至數月」才能恢復正常的原油交付節奏。他並預測，原油價格可能在未來兩至三週內飆升至每桶 150 美元。
油價急漲引發市場對全球通膨升溫的憂慮，美股三大指數週五（6 日）同步下跌。本週以來，道瓊工業指數累計下跌約 3%，創近一年最差表現；標普 500 指數下跌約 2%；那斯達克指數則下跌約 1.2%。
在油價飆升與地緣政治風險升高的背景下，投資人開始擔心，美伊戰爭是否可能重演過去能源危機導致股市崩跌的情況。
從長期來看，美國股市一直是全球最重要的財富創造來源之一。歷史數據顯示，標普 500 指數在任何 20 年的滾動期間從未出現負報酬，而道瓊與那斯達克指數也多次與其同步創下歷史新高。
然而，在短期內，股市走勢往往充滿不確定性，尤其是在重大地緣政治事件發生時。
2 月 28 日，美國與以色列對伊朗發動軍事行動，市場情緒隨即受到衝擊，也讓「股市崩盤」的討論再度浮現。
回顧近 90 年的歷史，全球曾發生多次重大地緣政治事件，包括戰爭、恐怖攻擊、入侵、金融危機以及對世界領袖的暗殺未遂。
這些事件確實常引發情緒性交易與市場劇烈波動，但真正導致股市崩盤的案例其實並不多。
專家指出，值得注意的是，在眾多地緣政治衝擊中，石油供應受到威脅是最容易增加股市崩盤風險的因素。
分析指出，當全球能源供應因衝突而中斷或面臨限制時，市場更容易出現劇烈下跌甚至短暫崩盤。
歷史上已有多個例子。例如 1990 年 8 月伊拉克入侵科威特後的三週內，標普 500 指數下跌約 13%。而 1973 年 10 月 OPEC 阿拉伯成員國對支持以色列的國家實施石油禁運時，標普 500 指數在不到兩個月內下跌 17%，並在接下來 11.5 個月內累計重挫約 44%。
雖然歷史並不能完全預測未來，但在能源供應受衝突影響的情況下，美股出現劇烈回調甚至短暫崩盤的機率，確實高於一般地緣政治事件。
儘管市場短期可能劇烈震盪，但長期數據顯示，投資人保持理性仍十分重要。
卡森集團（Carson Group）首席市場策略師 Ryan Detrick 整理的數據顯示，自第二次世界大戰以來，重大地緣政治事件發生一年後，標普 500 指數上漲的機率約為 65%。雖然平均年回報率約 3%，低於股市長期平均水準，但整體仍偏向正報酬。
另一方面，Bespoke Investment Group 的研究顯示，自 1929 年大蕭條以來，標普 500 指數平均熊市（跌幅 20% 以上）持續約 286 天；相較之下，典型牛市平均可持續約 1011 天，約為熊市的 3.5 倍。
換句話說，即使美伊衝突最終引發股市崩跌，歷史經驗也顯示，這類崩盤往往持續時間有限。對能夠承受波動並長期布局的投資人而言，市場回調反而可能帶來新的進場機會。
