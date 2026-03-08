鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-08 11:00

受美伊衝突引發供應崩潰的恐懼驅動，原油期貨周五 (6 日) 大漲 12%，本周累計漲幅超過 35%，創史上最大單周增幅。雖然油價近期飆升的速度已達到史上極端水準，但見諸過往，卻不代表眼前這波漲勢即將後繼無力。

市場廣泛關注的相對強弱指標 (RSI) 顯示，原油期貨已進入「極度超買」區域。RSI 是 1970 年代後期的動能指標，衡量特定時期內的漲幅與跌幅來反映市場力道。

RSI 觸及 36 年高點 媲美波灣戰爭時期

RSI 指標在 10 到 100 之間波動，通常當指標升破 70 時，技術分析師會將其視為「超買」。油價的 RSI 在周五已攀升至 88.94，是 1990 年 8 月 7 日以來首見，當時伊拉克剛入侵科威特不久。

技術分析專家指出，「超買」一詞有時會造成誤導，因為超買的真實含義是價格上漲的速度遠比歷史常態快，但這個詞卻可能讓買方感到不安，認為需要看到回檔，才能讓多頭獲得喘息空間。

回顧近期數據，油價 RSI 上一次升破 70，發生在 2025 年 6 月 13 日，當時以色列對伊朗發動飛彈攻擊。當價格在一周後觸頂，RSI 也迅速回落至 70 以下，直到本周才再次突破升破 70。

「超買」是實力的展現 漲勢仍有後勁

然而在技術分析領域也有一派認為，「超買」與其說是一種負面狀態，不如說是一種「能力」：資產能夠進入超買區，本身就是基本趨勢強勁的象徵。

以 1990 年的歷史為例：RSI 曾在 1990 年 8 月 7 日觸及 91.22 的高點，當時油價漲到 28.31 美元。雖然後來油價短暫拉回，使 RSI 降至 70 以下，但不到兩周，油價便改寫波段高點。

最終， 從 8 月 7 日算起的兩個月內，油價又飆升了 37%。等到 10 月 11 日油價觸頂時，RSI 甚至低於 70。