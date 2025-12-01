〈走進中國〉機器人「打零工」時代開啟 日租價腰斬最低降至200元
鉅亨網編譯鍾詠翔
隨著越來越多機器人租賃平台上線，曾經日租金人民幣（下同）上萬元的機器人租賃價格也已經打成了「骨折價」，低至數百元至上千元不等。這種服務按日收取租金，說是機器人「打零工」也不爲過。
據《第一財經》報導，某最新上線的機器人租賃平台表示，提供基礎版、舞蹈版機器人及機器狗租賃，日租金從 200 元起，提供年會表演等場景服務，還計劃引入機器人操作員培訓和保險服務。
上海一家機器人租賃公司說，代理宇樹機器人、智元機器人等品牌，宇樹 U2 跳舞機器人租賃參考價格為 5,000 元 / 台 / 天，最便宜的是宇樹 Go2Air 機器狗，租賃價格為 1,000 元 / 台 / 天。
智元機器人租賃價格相對較高，智元遠征 A2 機器人號稱能完成高級智慧互動，租賃價格為 1 萬元 / 台 / 天，智元靈犀 X2 機器人的租賃價格為 6,000 元 / 台 / 天。這些價格都包括了配套技術人員以及運輸物流費用。
上述租賃公司工作人員說，幾百元的價格實際上是用來「引流」。「點進去之後會有各種附加的費用，所以整體費用不可能有那麼低的價格。」她表示。
她還介紹，現在需求最多的是跳舞表演的機器人，不同機器人跳的舞蹈動作不太一樣，現在外面看到的影片大部分都是宇樹機器人跳的舞蹈，這款需求最多。
另一家機器人租賃平台工作人員說：「這段時間機器人租賃業務非常火爆，大部分是用於年會的，現在基本已經排到 2 月份了，確定哪天活動就要趕緊下單了，比如如果 1 月底需要，那麼會比較緊張，我們會儘量協調。」
他還表示，除了檔期，目前價格浮動也很大，基本一天一個價格。
機器人具體能完成哪些任務？據相關租賃平台介紹，機器人可以完成包括簽到迎賓、打太極、揮手比心、嘉賓引導、舞蹈秀、掃碼互動、倒計時振臂高呼等任務。
機器人租賃市場從今年春節後開始興起，引爆需求的是宇樹機器人在春晚上的表演。這也直接催生了機器人租賃服務（RaaS）市場。機器人文藝表演並不是高頻需求，企業現在無需購買一台幾十萬的高端機器人產品，需要花費數千元，就能按需獲得機器人服務，而且「隨叫隨到」，機器人的「零工經濟」時代正在到來。
宇樹科技創始人王興興在近期於黑龍江舉行的一場世界旅遊經濟論壇上表示：「今年機器人市場的變化比較大，包括機器人租賃市場也非常火熱。未來人形機器人的文藝表演及參與的各種活動還是會非常多，今年可能只是個起點。」
他說道，宇樹也做機器人軟體升級，除了跳舞能力提升，希望未來機器人在做任何的跳舞動作時，一旦受到干擾可以快速恢復站立。「這是非常重要的能力，也是我們前段時間升級的技能。」
