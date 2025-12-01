袁志峰 2025-12-30 04:50

今日推介 - 銀河娛樂 (27, $37.84), 目標價 $41.5, 止損價 $36.0

【袁志峰專欄】汽車股顯著上升（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

周一港股下跌，成交增加，汽車股跑贏大市，南向資金維持淨賣出，主要減持中國移動 (941)。港股明年前景向好，建議長線買入。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 110 點，早段最多曾漲 264 點，隨後輾轉下滑至收盤，以接近全日低位收市，收報 25635 點，跌 183 點或 0.7%。成交額按日增 143% 至 2245 億元，11 月份日均成交額 2305 億元。

港股通南向資金淨賣出約 34 億元。招商銀行 (3968) 及華虹半導體 (1347) 錄得 9.7 及 2.6 億元淨買入。中國移動 (941)、阿里(9988) 及紫金礦業 (2899) 錄得 14.5、10.2 及 6.2 億元淨賣出。12 月以來累積淨買入約 233 億元，11 月淨買入約 1219 億元。

恒指跌 0.7%，成份股 22 升 67 跌。比亞迪 (1211) 及吉利汽車 (175) 漲逾 3%，為升幅最大藍籌。工商銀行 (1398)、招商銀行(3968)、中石油(857)、中石化(386)、東方海外(316) 及藥明康德 (2359) 漲逾 1%。金沙中國 (1928) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。京東健康 (6618)、長和(1)、紫金礦業(2899) 及農夫山泉 (9633) 跌逾 3%。銀河娛樂 (27)、中國聯通(762)、華潤置地(1109)、藥明生物(2269)、中生製藥(1177)、石藥集團(1093) 及萬洲國際 (288) 跌逾 2%。滙豐 (5)、友邦保險(1299) 及中國移動 (941) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.3%，收報 5483 點，成份股 9 升 20 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988)、騰訊(700)、小米(1810) 及快手 (1024) 跌逾 1%，網易 (9999) 升逾 1%。蔚來 (9866) 漲逾 4%，為升幅最大成份股。小鵬汽車 (9868) 及比亞迪 (1211) 漲逾 3%。理想汽車 (2015) 及華虹半導體 (1347) 升逾 1%。京東健康 (6618)、地平線機器人(9660) 及美的集團 (300) 跌逾 3%，為跌幅最大成份股。海爾智家 (6690)、舜宇光學(2382) 及中芯國際 (981) 跌逾 2%。同程旅行 (780)、金山軟件(3888) 及金蝶國際 (268) 跌逾 1%。

板塊方面，電動車、航空、石油及內銀股逆市上升。中國國航 (753) 漲逾 2%，東方航空 (670) 及南方航空 (1055) 升逾 1%。

濠賭、黃金、電訊設備、電力及食品股跑輸大市，跌幅居前。美高梅中國 (2282) 跌逾 17%， 金沙中國 (1928) 及永利澳門 (1128) 跌逾 4%。招金礦業 (1818) 及山東黃金 (1787) 跌逾 5%。中興通訊 (763) 及中國鐵塔 (788) 跌逾 3%。華能國際 (902) 跌逾 6%，華潤電力 (836) 及中國電力 (2380) 跌 2%。中國旺旺 (151) 及康師傅 (322) 跌逾 6% 及 2%。

周一上証指數平開，早段最多曾漲 0.5%，隨後輾轉下滑，午後最多曾跌 0.2%，收報 3965.28 點，升 0.04%，連升 9 日。深証成指跌 0.5%。科創 50 指數持平。滬深兩市總成交約 21400 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 200 億元，11 月份日均成交額約 19000 億元。

3) 個股訊息

泡泡瑪特 (9992) 旗下 Labubu 熱情冷卻。內地媒體報道，本月一盒原價 594 元 (人民幣 ‧ 下同) 的 Labubu 坐坐派對搪膠毛絨系列，二手平台的平均價已經從 1478 元回落到 632 元；部分原價 99 元一款已經跌破原價，在淘寶閃購最低只賣到 82 元。(信報)