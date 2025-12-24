【台股操盤人筆記】資金輪動奠定2026多頭基礎

‌



野村腳勤觀點： AI 大趨勢仍在正軌上 近期市場的利空主要來自對 Broadcom 與 Oracle 財報的質疑。然而，若回到 AI 趨勢的本質來看，兩家公司的營收與全年財測仍優於市場預期，尤其是 Oracle 的剩餘履約義務（RPO）突破 5,000 億美元，其中大部分來自 Nvidia、Meta 等大型科技客戶，都顯示現階段 AI 強勁需求的趨勢沒有改變。我們認為，隨著 AI 逐漸進入爆發期，市場雜音會大幅增加，產業的領先者與追趕者也會不斷變動，但只要確定 AI 趨勢沒有改變（營收成長、企業建廠、產能擴張），以及企業獲利有跟上股價表現，如此便能在波動中保持正確方向。若是在大趨勢明確向上時，因害怕而退出市場，反而可能錯過未來 AI 應用爆發行情。

經理人視角： 大盤利多因素： （一）聯準會降息：聯準會 12 月降息一碼，點陣圖顯示 2026 年以後仍有 2 碼降息預期 （二）AI 趨勢強勁：AWS/Azure/Google 雲端業務加速成長，2026 年四大 CSP 資本支出估成長 40% 以上 （三）台灣供應鏈受惠：Rubin 平台關鍵零組件規格全面升級，ASIC 迎接爆發期，台系供應鏈持續受惠 大盤利空因素： （一）關稅變數：2026 年美國迎來期中選舉，半導體 232 條款細節仍未揭曉，風險及不確定性依舊存在 （二）AI 競爭加劇：AI 投資過熱疑慮加上 ASIC 帶來競爭壓力，為個別企業及其供應鏈帶來更大波動 資金輪動奠定 2026 多頭基礎 隨著 Fed 12 月降息一碼，2025 全年累積降息 3 碼，持續為市場挹注大量流動性。而從最新經濟預測與點陣圖來看，2026 年呈現「通膨進一步放緩 + 經濟穩健成長」的組合，加上保有降息 2~3 碼的空間，整體環境上具備複製 2025 年行情的條件。台股部分，雖然目前仍延續 11 月以來的震盪，但從價量結構觀察，市場情緒並未全面轉為悲觀，而當電子類股受到 AI 雜音拖累時，金融及部分傳產類股逆勢上漲，也顯示資金行情轉為類股輪動而非退出市場，目前的震盪反而有助於替 2026 年多頭行情奠定更健康的基礎。在產業面，近期 ASIC 展現出追趕 GPU 的態勢，資金可能會進行供應鏈轉移，然而無論 ASIC 與 GPU 如何競爭，台灣的先進封裝、電力供應、散熱與高速傳輸等仍是繞不開的核心環節，加上部分產業漲價潮延續，預期過往 Q1 營收淡季將不復見到，股價有機會再挑戰新高。

