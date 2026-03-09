鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-09 14:40

全球債券市場周一 (9 日) 亞洲交易時段遭遇猛烈拋售。受伊朗戰爭引發的石油價格衝擊影響，投資者紛紛針對高通膨預期與惡化的經濟增長前景進行重新定價。隨著原油價格向每桶 120 美元關口逼近，市場對「停滯性通膨」(Stagflation) 的擔憂已達到新高點。

高油價衝擊 全球債市劇烈動盪 停滯性通膨陰影籠罩(圖:shutterstock)

美國 10 年期公債殖利率周一上漲超過 7 個基點，創下自 1 月以來的最大漲幅，壓力隨即波及其他主權債券市場。澳洲 3 年期公債殖利率飆升至 2011 年以來最高，而德國公債期貨則跌至近 15 年來的低點。在亞洲地區，澳洲、紐西蘭與南韓的基準殖利率均出現雙位數的增幅，印尼與日本債市均下挫。

自伊朗戰爭爆發並擾亂中東航運以來，原油價格已飆升近 80%。Gama Asset Management 全球宏觀投資組合經理 Rajeev de Mello 指出，雖然油價在 80 美元時對投資者而言尚可應付，但加速突破 100 美元大關令市場感到震驚，並重新引發對通膨飆升的恐懼。

這種通膨焦慮已直接改變了市場對聯準會 (Fed) 的降息預期。交易員已將下次降息的時間點從原本預測的 7 月推遲至 9 月，部分選擇權交易員甚至押注聯準會今年可能完全不會降息。

T. Rowe Price 資本市場策略師 Tim Murray 強調，石油是全球通膨最重要的投入因素，這對身為石油淨進口國的亞洲經濟體而言，構成了沉重的壓力。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁 Kristalina Georgieva 警告，若能源成本上升 10% 並持續 1 年，將推升全球通膨約 0.4 個百分點，並削減多達 0.2 個百分點的經濟增長。Bloomberg Intelligence 則指出，若油價觸及 133 美元，市場將進入「需求破壞」階段。

美國最新的經濟數據進一步加劇了不安。2 月份雇主意外裁員且失業率上升，顯示在物價壓力加劇的同時，勞動力市場已出現裂痕。這種「高通膨、低增長」的停滯性通膨組合，正迫使各國央行在抑制通膨與支撐增長之間陷入兩難。