鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-09 05:40

隨著伊朗戰事升溫，能源市場對油價飆升的擔憂加劇。專家指出，若布蘭特原油升至每桶 150 美元，美國汽油價格可能攀升至每加侖 5 至 5.5 美元；若荷莫茲海峽運輸受阻，全球油市恐出現劇烈波動，重演甚至超越 2022 年俄烏戰爭期間的能源價格衝擊。

根據《巴隆周刊》報導，多位能源產業專家預測，一旦作為國際油價基準的布蘭特原油升至每桶 150 美元，美國汽油平均價格可能攀升至每加侖約 5 至 5.5 美元。

‌



根據油價追蹤網站 GasBuddy 的數據估算，與目前全美平均約 3.36 美元的汽油價格相比，漲幅可能接近五成。

每桶 150 美元的油價乍看之下似乎過於誇張，因為目前國際油價僅略高於每桶 90 美元。

然而，卡達能源大臣卡比（Saad El-Kaabi）已公開提及這一可能情境。在伊朗於週一發動無人機攻擊後，卡達就被迫關閉其最大的一座液化天然氣（LNG）工廠。

卡比在接受《金融時報》採訪時表示，油價有可能迅速衝上每桶 150 美元，並直言：「所有人的能源成本都將上升。」

荷莫茲海峽若受阻 恐引發油市連鎖效應

市場另一項重大風險來自荷莫茲海峽。若荷莫茲海峽實際上出現封鎖情況，油價飆升的風險將進一步加劇。

這條狹窄水道承載全球約 20% 的石油運輸，一旦受阻，每桶 150 美元的油價或許並非天方夜譚。

麥格理銀行分析師在週五發布的研究報告指出，只要荷莫茲海峽關閉數週，就可能引發連鎖反應，將原油價格推高至每桶 150 美元甚至更高。

分析師同時警告，若各方無法達成協議，也無法迅速停止軍事行動，原油市場可能在「短短幾天內」就出現劇烈動盪，而不是經過數週或數月才逐步顯現壓力。

不過，GasBuddy 石油分析主管 Patrick De Haan 指出，油價衝上 150 美元仍屬於高度假設的情境。他表示，油價是否真的會達到該水準，仍取決於戰事持續時間。

De Haan 指出，如果油價真的漲到那個水準，美國汽油均價預計將達到每加侖 5 到 5.50 美元。

2022 年俄烏戰爭對油價影響

《巴隆》也將當前情勢與 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭時的能源危機進行比較。

當時俄羅斯入侵烏克蘭，美國與西方國家隨後對俄羅斯石油實施制裁，導致全球油價急速上升，美國汽油價格也創下歷史新高。

值得注意的是，從俄羅斯於 2022 年 2 月 24 日發動入侵開始計算，約經過 110 天，美國汽油價格才在同年 6 月 14 日攀升至每加侖 5.01 美元的峰值；而當時國際原油價格最高甚至未突破每桶 130 美元。

《巴隆》指出，即使原油價格在短時間內衝上每桶 150 美元，加油站的零售油價也未必會立即完全反映，因為從原油開採、運送至煉製、調和，再到最終配送至加油站油槍，整個供應鏈存在一定的時間差。

因此，如果伊朗相關戰事持續數月，美國汽油價格很可能突破四年前創下的歷史高點。

美國石油價格資訊服務公司（OPIS）首席石油分析師 Dentón Cinquegrana 表示：「我認為，全國平均每加侖 5.01 美元的紀錄很有可能被打破。」

根據 GasBuddy 數據，美國車主已經開始感受到油價上升。就在美軍空襲前，美國平均汽油價格仍低於每加侖 3 美元；但到上週五已升至 3.36 美元，短短時間漲幅約 13%。