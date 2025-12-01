袁志峰 2025-12-24 04:50

今日推介 - 網易 (9999, $212.8), 目標價 $230, 止損價 $205

【袁志峰專欄】港股成交創月內新低（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

‌



周二港股下跌，成交減少，南向資金維持淨買入。港股明年前景向好，今月仍屬整固階段，恒指於 25000 點有技術支持，建議長線投資者積極增加倉位。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 74 點，早段最多曾漲 126 點，其後震盪走低，午後最多倒跌 75 點，收報 25774 點，跌 27 點或 0.1%。成交額按日減 7% 至 1571 億元，創月內新低，11 月份日均成交額 2305 億元。

港股通南向資金淨買入約 6 億元。阿里 (9988)、美團(3690) 及紫金礦業 (2899) 錄得 13.6、2.2 及 1.1 億元淨買入。中國移動 (941)、騰訊(700) 及快手 (1024) 錄得 19.8、10.9 及 1.7 億元淨賣出。12 月以來累積淨買入約 279 億元，11 月淨買入約 1219 億元。

恒指跌 0.1%，成份股 51 升 32 跌 6 持平。石藥集團 (1093) 及康師傅 (322) 漲逾 7% 及 2%，為升幅最大藍籌。中國平安 (2318)、中銀香港(2388)、華潤置地(1109)、華潤萬象生活(1209)、華潤電力(836) 及周大福 (1929) 升逾 1%。快手 (1024) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。藥明康德 (2359)、中國聯通(762) 及騰訊 (700) 跌逾 2%。 中國移動 (941)、中海油(883)、中國宏橋(1378)、紫金礦業(2899)、翰森製藥(3692)、中生製藥(1177)、信達生物(1801) 及新奧能源 (2688) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.7%，收報 5488 點，成份股 9 升 19 跌 2 持平。大型科技股漲跌不一，小米 (1810)、騰訊(700) 及快手 (1024) 跌逾 1%、2% 及 3%。商湯 (20) 漲近 4%，為升幅最大成份股。聯想 (992) 升近 1%。地平線機器人 (9660) 跌近 4%，為跌幅最大成份股。京東健康 (6618) 跌逾 2%。阿里健康 (241)、攜程(9961)、同程旅行(780)、理想汽車(2015) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 1%。

板塊方面，礦產、航空、線上醫療、電訊及旅遊股跑輸大市，跌幅居前。中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 跌逾 2%，五礦資源 (1208) 跌逾 1%。東方航空 (670) 及南方航空 (1055) 跌逾 2% 及 1%。京東健康 (6618) 及阿里健康 (241) 跌逾 2% 及 1%。中國聯通 (762) 及中國移動 (941) 跌逾 2% 及 1%。華住集團 (1179) 及攜程 (9961) 跌逾 2% 及 1%。

電池、建材及物流股逆市上升。贛鋒鋰業 (1772) 及寧德時代 (3750) 升逾 4% 及 1%。中國建材 (3323) 及海螺水泥 (914) 升逾 3% 及 1%。極兔快遞 (1519) 及順豐控股 (6936) 升逾 2% 及 1%。

周二上証指數小幅高開，早盤上揚，最多曾漲 0.5%，午後輾轉回落，最多曾跌 0.2%，收報 3919.98 點，升 0.1%。深証成指升 0.3%。科創 50 指數升 0.4%。滬深兩市總成交約 19000 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 400 億元，11 月份日均成交額約 19000 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

內地《證券時報》報道，據《2025 年中國遊戲產業報告》顯示，今年國內遊戲市場實際銷售收入預計達 3507.89 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 7.68%；用戶規模增至 6.83 億，增 1.35%，均創歷史新高。(信報)

美國今年第三季國內生產總值 (GDP) 環比年率初值增長 4.3%，市場預期增長 3.3%；GDP 隱性平減指數初值為上升 3.7%，預期為上升 2.7%。(信報)

4) 個股訊息