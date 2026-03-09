油價飆升不是缺油？美能源部長急滅火：市場恐慌推高價格

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-09 14:20

在美國與伊朗衝突持續升溫、全球油價急劇飆升之際，美國政府官員試圖向市場與民眾傳達一個訊息：油價大漲的主因並非供應短缺，而是市場恐慌與投資人情緒所造成的「恐懼溢價」。

根據《Axios》報導，美國汽車協會（American Automobile Association）的數據顯示，在過去一週內，美國汽油平均價格每加侖上漲 47 美分，柴油價格更飆升 83 美分。

不過，美國能源部長賴特（Chris Wright）週日（8 日）在接受《福斯新聞週日》（Fox News Sunday）訪問時表示，這波油價上漲「與石油或天然氣供應短缺完全無關，只是市場的恐慌與心理預期所造成的。」

他在 《CNN》的節目上也再次重申這一觀點，稱這波價格飆升只是「一點恐懼溢價」，並表示「當今世界並不缺乏石油或天然氣。」

路易斯安那州共和黨參議員甘迺迪（John Kennedy）則用更戲劇化的方式描述市場情況。

他在《福斯新聞週日》節目中表示，油價上漲是因為「一群穿著 Gucci 樂福鞋、喝著焦糖星冰樂的石油交易員在競相推高價格」。

賴特表示，在最糟情況下，這波油價飆升可能只會持續數週。他指出，目前市場上出現的是「情緒性的反應，以及對這場戰爭可能演變成長期衝突的恐懼」。

不過他強調，實際情況並非如此，油價上漲只是「一種暫時性的波動」。

伊朗戰爭衝擊航運 供應鏈出現瓶頸

儘管美國官員淡化供應問題，但能源市場專家指出，市場的確面臨實際供應風險。

目前中東戰事已導致全球最重要的能源航道之一荷姆茲海峽的航運幾乎陷入停滯。該海峽連接波斯灣與阿曼灣，是全球石油運輸的關鍵樞紐。

根據國際能源總署的數據，2025 年平均每天約有 2000 萬桶原油與石油產品通過該海峽，航行船隻平均每天超過 130 艘，其中大量為油輪與天然氣運輸船。

但聯合海事資訊中心（Joint Maritime Information Center）表示，近期商業船舶通行幾乎出現「接近完全暫停」的情況。

雖然賴特表示近期已有一艘大型油輪成功通過該水道，但整體航運仍遠低於正常水準。

根據國際能源總署分析，自去年初以來全球石油市場其實一直處於「顯著供過於求」的狀態。在伊朗遭到空襲之前，全球石油供應原本預計將持續高於需求。

然而，該機構也警告，如果中東衝突導致供應長期中斷，市場可能迅速由過剩轉為短缺。

白宮尋求壓低能源成本

面對油價上漲帶來的政治壓力，川普政府正在研究多項措施以穩定能源市場。

美國總統川普已提出多項計畫，包括為油輪提供政治風險保險以及海軍護航。此外，美國財政部在上週四也發布為期 30 天的制裁豁免，允許印度煉油商增加購買俄羅斯石油。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）則表示，油價上漲只是短期衝擊，長期目標是削弱伊朗政權對中東能源流動的限制。

分析人士指出，能源價格飆升正值美國關鍵的選舉周期。生活成本問題長期是選民最關心的議題之一，而汽油與能源價格往往會直接影響民意與選情。