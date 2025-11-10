【台股操盤人筆記】震盪中前行，權值股續扮多頭主軸

‌



AI 十年大計，現在只是第一年 在 GTC 2025 大會上，黃仁勳宣布與 Nokia、Uber、Eli Lilly、Palantir 等多家跨產業巨頭展開合作，隨後又馬不停蹄飛往韓國，與當地企業簽下高達 26 萬顆 Blackwell GPU 的訂單。這一連串動作展現了黃仁勳將全球科技企業利益與 AI 深度綁定的企圖心，未來無論是美國、韓國、台灣，各地企業的目標一致：攜手擴大 AI 商機，共同打造新世代的 AI 加速運算平台，這既是對過去 60 年、價值數兆美元的傳統計算基礎設施的全面顛覆，也呼應了黃仁勳 8 月在法說會上提及，2030 年全球資料中心 CAPEX 將達 4 兆美元，相較之下，目前的資本投入只能算是起點，遠遠還不到終點。而在這樣的趨勢下，未來十年的投資重心勢必圍繞在能夠受益於數兆美元 CAPEX 成長的企業與供應鏈上頭，台灣便是其中不可或缺的一環，這場 AI 浪潮不只是技術的革新，更是全球產業格局的重塑行動。

大盤利多因素： （一） 降息循環開啟 ：聯準會 10 月再降息一碼，通膨穩定、就業放緩，降息循環趨勢不變 （二） 經濟穩健成長 ：主計處上修 GDP 成長 2025 年 + 4.45%、2026 年 + 2.81%，後續有望再進一步調升 （三） AI 趨勢受惠 ：AI 需求推動台灣出口創新高，2026 年 Rubin 伺服器將持續推動相關供應鏈升級 大盤利空因素： （一） 連漲後回調壓力 ：大盤連續 5 個月上漲，市場動能恐面臨鈍化，獲利了結賣壓可能升溫，需審慎因應 （二） 美中關係緊張 ：美中將針對關稅議題及稀土出口限制進行協商，雖暫時休兵但執行結果仍有不確定性 震盪中前行，權值股續扮多頭主軸 過去三個月，台股在 Nvidia 法說、AI 永動機題材與軋空手效應等多重利多推動下持續上攻，尤其輝達相關的 AI 權值股強勢表現，是大盤屢創新高的關鍵。然而短線上，隨著年關將近、做夢行情啟動，市場資金快速輪動，部份缺乏基本面支撐的飆股橫行，使得大盤震盪加劇，預期這樣的波動仍會持續一段時間。然而這並不代表多頭行情已結束，市場對 AI 樂觀情緒仍高，加上美國科技巨頭財報表現佳，明年行情仍值得期待。特別值得關注的是，在台積電 COWOS 先進封裝產能緊缺的背景下，已經看到只有少數大型企業才拿到關鍵 GPU 產能，進一步強化「大者恆大」的產業結構，相關受惠的供應鏈廠商多為具備技術門檻與市值優勢的權值股，預期將在明年持續扮演多頭主軸。

