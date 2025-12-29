鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-29 05:40

隨著 2026 年逐步逼近，多位市場人士認為，國防產業相關股票仍具備進一步成長的空間。

根據《Business Insider》報導，受惠於全球地緣政治動盪，以及美國聯邦政府持續提高國防支出，太空與國防產業在 2025 年已繳出亮眼成績單。

資產管理公司 Global X ETFs 投資策略資深副總裁 Scott Helfstein 就指出，這股趨勢不僅尚未結束，甚至可能在 2026 年進一步擴大。

他表示，全球正邁向一個「去中心化嚇阻」的新安全格局，政策不確定性提高，各國勢必重新調整國防布局，為相關企業帶來長期成長機會。

點名 2026 年五大國防股

以下是 Helfstein 明年最看好的國防股：

杭亭頓 · 英格爾斯工業 Huntington Ingalls Industries (HII-US)

Helfstein 將美國軍事造船公司杭亭頓 · 英格爾斯工業列為他 2026 年最看好的國防類股之一。

他指出，杭亭頓 · 英格爾斯工業長期為美國海軍提供艦艇，並認為該公司將受惠於即將到來的產業轉變。

他表示：「我認為我們現在看到的是一個技術上的轉向，人們開始意識到，過去 15 到 20 年我們已經能在空中實現的自主化作業，其實也可以應用到海上。」

Helfstein 補充說：「隨著各國思考如何擴大自身的全球影響力，這將成為未來幾年的重要成長領域。」

貝宜系統（BAE Systems，BAESY）

Helfstein 看好英國航空太空公司貝宜系統，該公司是英國在國防與資訊科技安全領域的領導者之一，按營收計算亦為歐洲最大防務承包商之一。

他認為，在地緣政治局勢轉變之下，英國勢必逐步降低對美國作為軍事盟友的依賴，貝宜系統將因此受惠。

此外，從基本面來看，該公司同樣具備合理的投資吸引力。

Helfstein 表示：「我認為貝宜系統是一個相當有意思的選擇，目前的預估本益比約為 19 倍，自由現金流殖利率約 4%，同時也擁有較高的獲利率。」

萊茵金屬（Rheinmetall，RNMBY）

Helfstein 同樣讚揚德國戰鬥車輛武器配件及防衛產品製造商萊茵金屬。

與貝宜系統類似，他認為隨著軍事格局轉變，尤其是歐洲變得更加獨立、與美國軍事及戰略目標的聯繫減弱，萊茵金屬有望成為最大受益者之一。

美國國防與太空領導企業洛克希德馬丁在 2025 年歷經高波動，但 Helfstein 並不擔心。

他認為，洛克希德馬丁是市場上估值最具吸引力的國防類股之一。

Helfstein 表示：「洛克希德依然是美國國防體系的中流砥柱」，並指出，美國不斷擴張的國防預算將成為其成長的有力推動力。

BWX 科技 (BWXT-US)

Helfstein 同樣看好美國公司 BWX 科技，該公司同時涉足國防與核能領域。

在他看來，這使 BWX 成為一個有趣的投資標的，能讓投資人同時接觸兩個受到高度關注的高成長產業。