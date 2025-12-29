鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-29 15:50

南韓政府將於周四 (1 月 1 日) 發布 12 月貿易數據，出口可望延續強勁勢頭，實現連 7 月成長表現，AI 晶片需求持續成為核心驅動力。

11 位接受《路透社》調查的經濟學家平均預期，南韓 12 月出口額料將年增 9%，創近三個月最高增幅，較 11 月年增率 8.4% 進一步提升，半導體出口仍是「定海神針」。

‌



渣打銀行報告指出，AI 相關需求爆發與傳統記憶體價格穩定地共同推動半導體出口成長，花旗更預測在全球 AI 資本支出週期帶動下，2026 年南韓半導體出口將年增 56%，今年已達到 23% 的成長速度。

不過，鋼鐵、機械、汽車等非半導體族群仍表現乏力。美國加徵關稅與全球競爭加劇是主要原因。

南韓券商 Meritz 經濟學家 Stephen Lee 說：「其他產品缺乏動能，全球製造業資本支出週期需重啟，但短期難見起色。」

根據南韓本月前 20 天貿易數據，出口年增 6.8%，其中半導體出貨量猛增 41.8%，抵銷汽車、船舶、鋼鐵下滑，對中美兩國出口成長，但對歐盟出口下降。

作為典型的出口型經濟體，南韓今年第三季經濟成長年率躍升至近四年最高水平，這一強勁表現主要得益於出口持續強勁增長及內需消費的顯著反彈，兩者共同形成復甦雙引擎。