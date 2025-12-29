search icon



〈台股盤前要聞〉2025封關前勇闖天關、SCFI連三升、聯發科ASIC再下一城

鉅亨網新聞中心

12/29 台股盤前要聞

台股盤前要聞。(圖：shutterstock)

1. 在外資放耶誕假期之際，上周台股出現內資趕作帳行情，加權指數大漲 859 點再寫歷史新猷 28590 點，隨著 2025 年封關僅剩 3 個交易日，台股交易員認為，提前布局元月行情的內資主力買盤有望進場，惟超過 3400 億元的融資餘額仍可能隨時殺出洗獲利，壓抑部分上漲力道，尤其年底前美股交投轉清淡，預料大盤將先呈量縮的高檔整理盤。


2. 台灣 2025 年末將近，27 日晚間 23 時左右再度發生有感地震，地震芮氏規模達 7.0，不僅北部感受強烈，南部也有感。台積電 (2330-TW)(TSM-US) 對此表示，少數竹科廠區達疏散標準，依緊急應變程序進行疏散與清點，各廠區工作安全系統運作正常，疏散人員皆已回歸。

3.IC 測試大廠京元電 (2449-TW) 近期受惠 AI 晶片需求熱絡，測試產能滿載。公司 26 日召開董事會，決議通過 2026 年資本支出金額為新台幣 393.72 億元，年增 6.41%，續創歷史新高，主要為配合營運需要以備產能擴充需求。

4.IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 26 日宣布與全球最大汽車零組件供應商之一的 DENSO 展開深度合作，共同開發專為先進駕駛輔助系統 (ADAS) 與智慧座艙系統設計的客製化車用系統單晶片 (SoC)。此次為聯發科繼拿下 CSP ASIC 後，再度展現公司在 ASIC 領域的企圖心。

5. 荷蘭大廠恩智浦 (NXPI-US) 近期宣布將於 2027 年前關閉位於美國亞利桑那州、生產射頻氮化鎵 (RFGaN) 晶圓廠，退出氮化鎵 5G 功率放大器晶片製造業務。法人指出，全球功率放大器 (PA) 代工市場未來數年總潛在市場預期擴大，台廠中 PA 三雄穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW) 在成本與技術上具競爭優勢，有望承接轉單利多。

6. 長榮航 (2618-TW) 為因應營運需求，26 日董事會決議增購 4 架波音 787-9 客機，交易總金額不超過 19.4 億美元 (約新台幣 609 億元)，並依據未來中長期機隊規劃需求，延長 4 架波音 777-300ER 租期。

7. 上海航交所 26 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上月反彈 103.4 點至 1656.32 點，呈現連 3 升，四大長程航線運價全數反彈，平均漲幅在 6-10% 左右，貨攬業者認為，農曆春節前運價有望維持溫和上行格局。

台股台股盤前台股盤前要聞摘要

