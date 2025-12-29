鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-29 06:11

根據《Business Insider》報導，這三位投資傳奇近期針對 2026 年的宏觀經濟走勢發表了驚人一致的看法。

‌



摩西斯表示，如果他必須用一個交易來表達自己對 2026 年的高信心宏觀觀點，那將是押注黃金。這也是他多年來投資策略的基石。

投資公司 Seawolf Capital 的共同創辦人丹尼爾同樣預期 2026 年「貶值交易」將持續。

丹尼爾表示：「即便這樣的交易已經非常成功，但我們認為它仍會繼續，雖然可能會出現一些波動，但我們相信其表現將超越標準普爾指數，」

他進一步指出，他的公司認為新興市場具備顯著增長潛力，特別是中國與巴西。

他補充，雖然近期拉丁美洲出現許多親商政府上台，但巴西擁有高利率與實際報酬率，加上股票估值具吸引力，仍具投資吸引力。

Seawolf Capital 的投資組合經理柯林斯則對 2026 年的高信心宏觀交易稍顯保留。然而，他和 摩西斯一樣指出，美元將持續走弱，並認為美元相對貴金屬（黃金）將貶值。

他表示：「我對此並沒有十足的把握，但我總體上認為這種情況會發生。」