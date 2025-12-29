鉅亨網編譯莊閔棻
電影《大賣空》三名主角原型、華爾街資深交易員摩西斯（Danny Moses）、丹尼爾（Vincent Daniel）及柯林斯（Porter Collins）正押注同一個宏觀經濟發展，認為美元可能承壓，而黃金將成為關注焦點。
根據《Business Insider》報導，這三位投資傳奇近期針對 2026 年的宏觀經濟走勢發表了驚人一致的看法。
三人受訪時都指出，2026 年最值得關注的宏觀趨勢，是緩慢但持續的美元疲弱，以及由此帶動的黃金價格走勢。
摩西斯表示，如果他必須用一個交易來表達自己對 2026 年的高信心宏觀觀點，那將是押注黃金。這也是他多年來投資策略的基石。
他認為，即使黃金在過去一年已經大幅上漲，隨著美元作為全球儲備貨幣的地位下降，這種貴金屬仍有進一步增長的潛力。他並指出，目前沒有任何跡象顯示會阻礙黃金的漲勢。
摩西斯表示：「從地緣政治到主權債務水準來看，我認為黃金將持續上行。在我看來，黃金是人們應該關注的指標，可用來觀察經濟穩定或宏觀經濟穩定，包括美元的走勢。」
他強調，美元將走弱，並指出美元貶值通常會與黃金價格走強同步出現。
投資公司 Seawolf Capital 的共同創辦人丹尼爾同樣預期 2026 年「貶值交易」將持續。
所謂的「貶值交易」是一種投資策略，指投資人透過買入黃金、比特幣等稀缺資產，對抗主要貨幣因通膨、赤字或寬鬆政策而貶值的風險。
丹尼爾表示：「即便這樣的交易已經非常成功，但我們認為它仍會繼續，雖然可能會出現一些波動，但我們相信其表現將超越標準普爾指數，」
他進一步指出，他的公司認為新興市場具備顯著增長潛力，特別是中國與巴西。
他補充，雖然近期拉丁美洲出現許多親商政府上台，但巴西擁有高利率與實際報酬率，加上股票估值具吸引力，仍具投資吸引力。
Seawolf Capital 的投資組合經理柯林斯則對 2026 年的高信心宏觀交易稍顯保留。然而，他和 摩西斯一樣指出，美元將持續走弱，並認為美元相對貴金屬（黃金）將貶值。
他表示：「我對此並沒有十足的把握，但我總體上認為這種情況會發生。」
不過，柯林斯補充指出，黃金價格目前看起來已經過高，他並不排除 2026 年初可能出現回調。
