鉅亨網編譯鍾詠翔
據《央視》報導，中國東部戰區新聞發言人施毅表示，周一（29 日）開始解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、台灣西南、台灣東南、台灣以東組織「正義使命 - 2025」演習。
施毅說，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台灣，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。
東部戰區將於 12 月 30 日 8 時至 18 時在以下海域和空域舉行軍事演習，並組織實彈射擊，有關船隻和飛行器不要進入海域和空域，具體為：
北緯 26°32′00〞、東經 121°40′00〞，北緯 26°32′00〞、東經 122°36′00〞，北緯 25°43′00〞、東經 122°36′00〞，北緯 25°43′00〞、東經 121°40′00〞四點連線。
北緯 24°59′00〞、東經 120°04′00〞，北緯 25°39′00〞、東經 121°13′00〞，北緯 26°17′00〞、東經 121°13′00〞，北緯 25°37′00〞、東經 120°04′00〞四點連線。
北緯 23°27′00〞、東經 118°14′00〞，北緯 23°27′00〞、東經 119°13′00〞，北緯 22°13′00〞、東經 119°44′00〞，北緯 22°13′00〞、東經 118°45′00〞四點連線。
北緯 21°49′00〞、東經 119°16′00〞，北緯 21°49′00〞、東經 121°00′00〞，北緯 21°05′00〞、東經 121°00′00〞，北緯 21°05′00〞、東經 119°16′00〞四點連線。
北緯 21°58′00〞、東經 121°40′00〞，北緯 21°58′00〞、東經 122°28′00〞，北緯 23°23′00〞、東經 122°28′00〞，北緯 23°23′00〞、東經 121°40′00〞四點連線。
