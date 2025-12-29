鉅亨網新聞中心 2025-12-29 15:00

華為第六屆奧林帕斯獎上周五（26 日）正式啟動全球徵集，今年依舊設置 300 萬元人民幣獎金池，聚焦解決 AI 時代的存儲難題。

華為懸賞300萬，解決AI時代存儲難題。（圖：Shutterstock）

華為發布的海報顯示，奧林帕斯獎 (OlympusMons Awards) 由華為於 2019 年起設立，旨在鼓勵全球科研工作者投入數據存儲領域基礎理論研究，突破關鍵技術難題，加速科研成果產業化，實現產學研合作共贏。

奧林帕斯獎自設立以來，已吸引全球 12 個國家的超過 320 名學者參與，共評出 6 個奧林帕斯獎和 18 個奧林帕斯先鋒獎。奧林帕斯獎已成為數據存儲領域具有影響的專業獎項之一。

2025 奧林帕斯難題主要有兩個方向：

方向一：面向 AI 時代的創新介質技術

AI 的發展與廣泛應用，驅使冷數據變溫、溫數據變熱、熱數據處理開銷變大；研究以存補算、以存換算的新範式，超高密度訊息紀錄以及層次化大內存創新技術，打造高性能、大容量、高性價比的存儲系統。

難題一：基於 SSD 的存算融合與高效索引技術

難題二：面向超高紀錄密度的存儲信道調制編碼技術

難題三：層次化大內存網絡協議和 I。路徑優化技術

方向二：AgenticAI 原生的數據底座

Agentic Al 的發展，需要存儲系統從簡單的數據存放演進為數據存管用的 AI 數據平台；研究高品質知識庫、語義訊息凝練等技術，建構 Agentic Al 原生的數據底座。

難題一：知識提取、多模態數據表徵與知識檢索技術