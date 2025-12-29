鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (29) 日在台積電 (2330-TW) 改寫新高下，收盤上漲 254.87 點或 0.89%，來到 28810.89 點收盤新高，成交金額 4391 億元；櫃買指數則小漲 1.32 點或 0.49%，收 272.82 點。
台積電今日上漲 20 元或 1.3%，收在歷史新高價 1530 元；鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、台光電 (2383-TW) 漲逾 2%、日月光投控 (3711-TW) 漲逾 4%，台達電 (2308-TW)、緯穎 (6669-TW) 等也走揚。
群創 (3481-TW)FOPLP 先進封裝傳出打進 SpaceX，今 (29) 日直奔漲停、京元電子 (2449-TW) 同樣漲停，高價指標股方面，信驊 (5274-TW) 漲 2%、世芯 - KY(3661-TW) 及大立光 (3008-TW) 均漲約 5%。
不過，亞翔 (6139-TW) 重挫 7%、穎崴 (6515-TW) 也跌 4%、文曄 (3036-TW)、創意 (3443-RW)、光聖 (6442-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、南電 (8046-TW)、華通 (2313-TW)、漢唐 (2404-TW) 等均收跌逾 2%。
非電族群方面，金融股富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW) 均漲逾 1%；擁有 PCB 題材的台玻 (1802-TW) 及南亞 (1303-TW) 也漲逾 2%；華新 (1605-TW) 則拉回修正收跌 3%。
