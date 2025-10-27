【台股操盤人筆記】資金寬鬆與AI動能雙引擎，支撐台股震盪偏多格局

‌



No data, No Problem 儘管美國政府關門導致通膨與就業數據的公布延遲，使政策制定面臨更高不確定性，但從過去 CPI 與 PCE 的表現來看，通膨受控的趨勢已相當明確，相較之下，勞動力市場的變化才是影響政策走向的關鍵。目前而言，就業數據放緩的跡象逐漸浮現，此外政府關門更可能推升短期公部門失業人數，使就業數據比原先市場預期更為疲弱。在此背景下，「盲降息」或許將使年內的降息幅度更高於市場預期，更加寬鬆的資金環境將有助於支撐風險資產續漲，台股方面，受惠於資金動能回升與內需穩定，加上 AI 持續推動外銷與出口成長，企業獲利動能同步提升，預期「資金寬鬆」與「獲利成長」將成為明年台股維持多頭格局的主旋律。

大盤利多因素： （一） 降息循環開啟 ：9 月 FOMC 會議如預期降息 1 碼，點陣圖顯示 2026 年底前還有 3 碼降息空間 （二） 經濟穩健成長 ：IMF 將 2025 全球 GDP 成長率由 3% 升至 3.2%，顯示全球經濟韌性強 （三） 台灣受惠 AI ：AI 需求推動台灣外銷訂單續揚，2026 年 Rubin 伺服器將持續推動相關供應鏈升級 大盤利空因素： （一） 連漲後回調壓力 ：大盤連續 5 個月上漲，市場動能恐面臨鈍化，獲利了結賣壓可能升溫，需審慎因應 （二） 美中貿易不確定 ：美中將針對關稅議題及稀土出口限制進行協商，談判結果仍具有不確定性 資金寬鬆與 AI 動能雙引擎，支撐台股震盪偏多格局 當前全球經濟正從利率高原期邁向資金寬鬆的新階段，美國經濟呈現「通膨趨緩、成長放慢、製造收縮」的複雜局面，在通膨穩定與就業放緩並行的背景下，預期聯準會將於年底進一步降息，金融條件有望轉向中性偏鬆，為風險資產提供支撐。台灣方面，PMI 指數也已連續四個月處於緊縮區間，但景氣對策燈號續呈綠燈，反映內需穩定、金融條件正常，股市方面短線雖有技術性過熱與評價偏高現象，但籌碼面穩健、外資回補明確，加上 AI 供應鏈展望亮眼，中長期結構仍偏多。在產業層面，AI 產業百花齊放，資料中心面臨高速傳輸、散熱與電力挑戰，推動散熱模組、CCL、PCB、電源管理、半導體設備與化學品等需求快速成長，相關產業持續看好。隨著全球流動性持續寬鬆、AI 投資加速擴大，台股有望維持震盪偏多格局，建議投資人若因地緣政治等不確定因素導致拉回，仍可逢低佈局。

