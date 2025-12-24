鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-24 06:01

據《Investing.com》，華爾街分析師表示，第三季 GDP 成長高於預期，再度凸顯美國經濟的韌性，但不太可能促使聯準會 (Fed) 立即調整政策立場，儘管市場正熱烈討論下一次降息的時間點。

Vital Knowledge 在回應這項數據的報告中指出，最新數據的「整體解讀偏向正面，顯示經濟成長動能依然健康」，並同時引用 GDP 數據，以及來自 Mastercard 與 ADP 的最新更新。

該機構坦言，這些數據可能會「引發部分鷹派的焦慮」，但認為「聯邦公開市場委員會 (FOMC) 不太可能因為這項數據就改變對整體經濟的看法」，尤其是聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 近期更強調國內總收入(GDI)，而該指標「仍維持在相當不錯的水準」。

Vital Knowledge 補充指出，市場原本對聯準會下一次降息時間點的預期，主要落在 3 月 18 日與 4 月 29 日之間，周二公布的數據可能會讓預期偏向後者，但這「不會對股市造成致命打擊」。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 也持類似看法，形容這份 GDP 報告「表現良好，且優於預期」。

CIBC 指出，經濟成長主要由強勁的消費支出與人工智慧 (AI) 相關投資所帶動。消費支出成長 3.5%，貢獻了超過一半的整體經濟成長，而軟體、研發以及資訊處理設備，約占本季擴張的 10%。