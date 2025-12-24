鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-24 11:50

美國周二 (23 日) 公布的第 3 季 GDP 報告表現亮眼，但這並未改變穆迪分析 (Moody’s Analytics) 首席經濟學家 Mark Zandi 對美國經濟現況的謹慎看法，對經濟「表面之下」的實際狀況仍抱持保留態度。

在聯邦政府關門導致統計數據長時間延宕後，美國經濟分析局 (BEA) 終於公布最新經濟成長初值數據，結果顯示季增年率達 4.3%，遠比多數經濟學家原先預期來得樂觀，而這段時間的主要動能來自強勁的消費支出與聯邦政府支出。

‌



然而最新這份 GDP 報告，似乎也未能讓 Zandi 對經濟恢復信心。

Zandi 今年來不斷對經濟前景示警，近期甚至指出，美國正處於衰退邊緣。

他周二說：「儘管第 3 季實質 GDP 成長大幅跳升，但若抽離季度數據本身的波動，基礎的實質 GDP 成長率其實更接近 2%。還可以，但談不上好，也不足以創造足夠的就業，因為失業率正持續上升。」

Zandi 原本預估第 3 季實質 GDP 將成長 3.8%，高於多數經濟學家預測的 3.3%。因此，他對實際數據並不感到意外，但也推測，這次大幅超越市場預期，可能更多來自技術性因素，而非真正的經濟動能。

他指出：「與我預測差距最大的地方，在於貿易逆差更明顯縮小，但這主要是關稅導致的波動。政府支出也更強勁，但這很可能是統計上的衡量問題。」

Zandi 認為，聯邦政府關門同樣提高了第 3 季 GDP 數據後續被修正的風險，未來幾個月成長率可能面臨下修。