鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-24 07:20

據《Barchart》，凡是交易過輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 股票的人，大概都很熟悉「估值過高」這個形容詞。幾乎每當有人談到要買進這檔股票，最直覺反應就是：它太貴了。對一家在過去十年間成就亮眼的公司而言，期待它處於「被低估」狀態並不現實。但根據 Bernstein 分析師 Stacy Rasgon，現在情況正好相反。

Rasgon 指出，若以歷史估值與人工智慧 (AI) 投資前景來看，輝達目前股價其實處於折價狀態。儘管市場不斷上修獲利預估，該股表現卻相對溫吞，顯示上漲動能尚未完全反映。歷史經驗顯示，投資人在這類折價水準進場，往往能在接下來一年收穫極佳報酬，這也讓 2026 年成為輝達新進投資人值得關注的一年。

Bernstein 看多輝達的其中一個原因，在於它與費城半導體指數的相對表現。過去一年，費半指數上漲約 40%，但輝達僅上漲 34%。這意味著，即便輝達被視為產業龍頭，其他同業在這段期間的表現卻更優秀。

分析師也指出一項耐人尋味的數據：輝達目前股價相較費半有約 13% 的折價。回顧過去 10 年，輝達只有 13 個交易日出現過比現在更大的相對折價。Bernstein 認為，這是一個極為罕見的估值現象，也很難反駁其吸引力。

基於這些因素，分析師認為目前股價提供了不錯的進場時機。依其分析，過去 10 年中，只要在這類估值水準買進輝達，平均一年報酬率超過 150%，且從未出現負報酬的情況。此外，輝達目前約 25 倍的預估本益比，也與那斯達克指數約 25.1 倍的水準相當，顯示其估值並不離譜。整體來看，這些條件都指向輝達在 2026 年的表現值得期待。

輝達於 11 月 19 日公布的財報，股價反應不大，但這並不代表表現平庸。公司當季營收年增 62%，達到 570 億美元，其中資料中心業務貢獻 512 億美元。展望未來，輝達仍預期旗下產品需求強勁，Blackwell 與 Rubin 晶片合計帶來約 5,000 億美元的營收能見度。當季 Blackwell 營收中，有三分之二來自 GB300 GPU。

管理層在財報會議中也談到多項新合作案，包括與 HUMAIN 及 AWS 的合作規模持續擴大，未來可能部署多達 15 萬個 AI 加速器。公司預期在 2026 下半年加速推進 Rubin 平台，其表現應能優於 Blackwell。

華爾街整體仍看好輝達，48 位追蹤該股的分析師中，有 44 位給出「強力買進」評級。有一位給予「強力賣出」，對一檔長期被貼上「估值過高」標籤的股票而言，這並不令人意外。