鉅亨網編譯羅昀玫 2025-12-24 05:59

美股週二 (23 日) 表現回穩，標普 500 指數在輝達領軍的大型科技股上漲，以及第三季美國經濟成長數據優於預期的帶動下，成功收斂早盤跌幅，市場整體情緒轉趨樂觀。短天期債券疲弱，美元走貶。

標普週二收漲 0.46%，登歷史新高 (6,909.79)，距離盤中歷史高點 (6,920.34) 僅一步之遙。在輝達與博通股價分別漲逾 3% 與超過 2% 的帶動下，那斯達克指數微漲 0.57%。

美國商務部經濟分析局 (BEA) 指出，美國第三季國內生產毛額 (GDP) 季增年率成長 4.3%，不僅高於前一季的 3.8%，也明顯超過市場原先預期。

這份報告因先前聯邦政府關門而延宕近兩個月才出爐，儘管數據時間點偏舊，但仍顯示美國經濟在夏季展現出強勁韌性，特別是消費支出表現亮眼。

市場分析指出，強勁 GDP 數據一度引發投資人對未來降息預期略為收斂的疑慮，但整體而言，美國消費韌性仍為股市提供支撐。不過，也有經濟學家認為，聯準會在政策判斷上更重視就業市場走勢，該數據對決策影響有限。

對股市形成支撐的另一因素，來自上週公布的美國消費者物價指數 (CPI) 意外低於市場預期，進一步強化通膨降溫的看法。這使市場重新提前押注未來降息時點，投資人對 2026 年聯準會更快放寬政策的預期升溫。

此外，市場也密切關注聯準會主席接班進展，現任主席鮑爾的任期預計於明年 5 月屆滿，而美國總統川普週二發文稱：「期待新任聯準會主席在經濟表現良好時降息，任何與我意見相左的人都無法擔任聯準會主席。」

美股週二 (23 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 79.73 點，或 0.16%，收 48,442.41 點。

那斯達克指數上漲 133.015 點，或 0.57%，收 23,561.844 點。

S&P 500 指數上漲 31.3 點，或 0.46%，收 6,909.79 點。

費城半導體指數上漲 38.974 點，或 0.55%，收 7,184.543 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 150.24 點，或 0.94%，收 16,062.26 點。

標普 11 大板塊中，資訊科技與通訊服務雙雙接近 1% 漲幅，成為推升大盤主要動能，然而必需消費品與醫療保健走弱。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭齊揚走高。Meta (META-US) 漲 0.52%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.51%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.48%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.40%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.62%。

台股 ADR 多揚升。台積電 ADR (TSM-US) 收高 1.25%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.17%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.97%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.61%。

企業新聞

丹麥製藥巨頭諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 週二飆升 7.30% 至每股 51.61 美元，美國食品藥物管理局 (FDA) 週一批准了其口服版本的減重藥物 Wegovy，這是首款獲得監管機構批准的口服減重藥。

川普個人旗下的媒體公司 Trump Media & Technology (DJT-US) 上週宣布與核融合公司 TAE Technologies 合併，觸發獲利了結訊號，前者股價下滑 1.80%，報每股 14.15 美元。

ServiceNow (NOW-US) 挫跌 1.48% 報每股 154.36 美元，ServiceNow 已達成協議，將以 77.5 億美元的價格收購網路安全新創公司 Armis，這將成為其公司史上最大規模的收購案

沃旭能源 (Orsted A/S) (DNNGY-US) 收紅 0.32% 至每股 6.18 美元，該公司同意將其在台灣一家風電場的多數股權出售給國泰人壽保險股份有限公司及其子公司國泰電業股份有限公司。

嬌生 (JNJ-US) 被判向一名馬裡蘭州婦女支付約 15.6 億美元的賠償金，創近 15 年來最大的一次個人嬰兒爽身粉陪審團裁決。嬌生收黑 0.74% 報每股 205.78 美元。

經濟數據

美國第三季 GDP 初值報 4.3%，預期 3.3%，前值 3.8%

美國第三季核心 PCE 物價指數初值報 2.9%，預期 2.9%，前值 2.9%

美國第三季實質消費者支出初值報 3.5%，預期 3.2%，前值 2.5%

美國 10 月耐久財訂單月增率初值報 - 2.2%，預期 - 1.5%，前值 0.7%

美國 10 月工業生產月增率報 -0.1%，預期 0.1%，前值 0.1%

美國 10 月產能利用率報 75.9%，預期 75.9%，前值 76.0

美國 12 月經濟評議會消費者信心指數報 89.1，預期 91，前值 92.9

華爾街分析

市場策略師 Tatiana Darie 表示：「在強勁 GDP 數據與消費支出跳升後，股市 (早盤) 出現賣壓，市場對 2026 年降息的押注也略為收斂。儘管這些數據相當落後，但美國消費者展現的韌性，對市場已經反映在股價中的明年偏鴿派預期構成上行風險。」

eToro 美國投資分析師 Bret Kenwell 指出：「整體經濟數據雖持續走強，但一般民眾的實際感受未必同步改善，從消費者信心表現即可見一斑。若消費者在假期旺季與第四季仍展現支撐力道，將有助於推升美國 GDP 表現並帶動企業獲利成長。隨著企業財報持續優於市場預期，樂觀派投資人也期待這股動能能一路延續至 2026 年。」

摩根士丹利財富管理市場研究與策略團隊負責人 Daniel Skelly 認為，美股前景仍可能面臨顛簸，但整體來看，仍有充分理由相信，AI 與高端消費等帶動經濟成長的核心趨勢，將在 2026 年持續發酵，股市也有機會隨著企業獲利成長而延續走高。