〈走進中國〉〈走進中國〉中共二十屆四中全會 釋出哪些新信號？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-27 04:00

‌



中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議，10 月 20 日至 23 日在北京舉行，全會審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。

中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議，10 月 20 日至 23 日在北京舉行。（圖：新華社）

據《澎湃新聞》報導，多位券商首席均提到，「新質生產力」首次納入全會規劃框架是《公報》一大看點，凸顯實現高水準科技自立自強的重要性和緊迫性。

‌



此外，《公報》提出，「十五五」時期要「堅持以經濟建設為中心」，也被券商首席解讀為進一步凸顯對經濟發展的重視。

「新質生產力」首次納入全會規劃框架

對於《公報》提出的各項內容，中信建投證券首席經濟學家黃文濤表示，《公報》明確了「十五五」時期的歷史定位為「基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟後的重要地位」。

這一定位與此前「基本實現社會主義現代化」的 2035 年遠景目標一脈相承，進一步體現了中共中央實現中長期發展目標的決心。

「其中，『新質生產力』首次納入全會的規劃框架。《公報》提出『加快高水準科技自立自強，引領發展新質生產力』。」黃文濤說。

黃文濤指出，近幾次五年規劃中，科技創新地位始終突出。十九屆五中將「科技自立自強」上升為戰略支撐。二十屆四中在此基礎上升級「新質生產力」表述，並強化「教育科技人才一體推進」。

中信證券指出，相較於十九屆五中全會將「經濟發展」和「改革開放」置於前列，《公報》將「高品質發展」和「科技自立自強」列為第一和第二大目標，凸顯出對經濟發展品質與科技含量的重視程度將進一步提高。

「公報將『科技自立自強水準大幅提高』列入『十五五』時期經濟社會發展的主要目標，更加凸顯了實現高水準科技自立自強的重要性和緊迫性。」中信證券稱。

進一步凸顯對經濟發展的重視

經濟形勢研判方面，《公報》提出，「十五五」時期要「堅持以經濟建設為中心」，主要目標突出「高品質發展取得顯著成效，科技自立自強水準大幅提高」。

申萬宏源證券首席經濟學家趙偉表示，在必須遵循的原則方面，會議新增「堅持以經濟建設為中心」，並將其置於「以推動高品質發展為主題」之前，進一步凸顯對經濟發展的重視。

「《公報》繼黨的二十大報告再次強調『以經濟建設為中心』，這仍將是『十五五』時期中國制定各項政策的基本立足點。」銀河證券表示，作為世界上最大開發中國家，以經濟建設為中心是興國之要，發展仍是解決中國一切問題的關鍵。