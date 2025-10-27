〈走進中國〉〈走進中國〉中共二十屆四中全會 釋出哪些新信號？
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議，10 月 20 日至 23 日在北京舉行，全會審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。
據《澎湃新聞》報導，多位券商首席均提到，「新質生產力」首次納入全會規劃框架是《公報》一大看點，凸顯實現高水準科技自立自強的重要性和緊迫性。
此外，《公報》提出，「十五五」時期要「堅持以經濟建設為中心」，也被券商首席解讀為進一步凸顯對經濟發展的重視。
「新質生產力」首次納入全會規劃框架
對於《公報》提出的各項內容，中信建投證券首席經濟學家黃文濤表示，《公報》明確了「十五五」時期的歷史定位為「基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟後的重要地位」。
這一定位與此前「基本實現社會主義現代化」的 2035 年遠景目標一脈相承，進一步體現了中共中央實現中長期發展目標的決心。
「其中，『新質生產力』首次納入全會的規劃框架。《公報》提出『加快高水準科技自立自強，引領發展新質生產力』。」黃文濤說。
黃文濤指出，近幾次五年規劃中，科技創新地位始終突出。十九屆五中將「科技自立自強」上升為戰略支撐。二十屆四中在此基礎上升級「新質生產力」表述，並強化「教育科技人才一體推進」。
中信證券指出，相較於十九屆五中全會將「經濟發展」和「改革開放」置於前列，《公報》將「高品質發展」和「科技自立自強」列為第一和第二大目標，凸顯出對經濟發展品質與科技含量的重視程度將進一步提高。
「公報將『科技自立自強水準大幅提高』列入『十五五』時期經濟社會發展的主要目標，更加凸顯了實現高水準科技自立自強的重要性和緊迫性。」中信證券稱。
進一步凸顯對經濟發展的重視
經濟形勢研判方面，《公報》提出，「十五五」時期要「堅持以經濟建設為中心」，主要目標突出「高品質發展取得顯著成效，科技自立自強水準大幅提高」。
申萬宏源證券首席經濟學家趙偉表示，在必須遵循的原則方面，會議新增「堅持以經濟建設為中心」，並將其置於「以推動高品質發展為主題」之前，進一步凸顯對經濟發展的重視。
「《公報》繼黨的二十大報告再次強調『以經濟建設為中心』，這仍將是『十五五』時期中國制定各項政策的基本立足點。」銀河證券表示，作為世界上最大開發中國家，以經濟建設為中心是興國之要，發展仍是解決中國一切問題的關鍵。
銀河證券指出，「十五五」時期是新舊動能轉換的關鍵期，是中國應對「兩個變局，一個飛躍」，全面塑造戰略優勢的重要階段，要確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。因此，「十五五」時期，要堅持以經濟建設為中心，推動高品質發展取得顯著成效。
值得一提的是，趙偉指出，本次會議再度涉及短期經濟判斷，明確提出「堅決實現全年經濟社會發展目標」。會議強調「宏觀政策要持續發力、適時加力」，結合當前近人民幣 3,000 億元政策性金融工具已投放、財政從地方政府債務結存限額中安排 5,000 億元下達地方的現實基礎，全年實現 5% 經濟成長目標具備相當堅實的支撐。
