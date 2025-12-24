特斯拉電動車銷量下滑未動搖股價 華爾街目光早已不在這？

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-24 11:30

特斯拉執行長馬斯克(圖：Shutterstock)

根據產業團體周二公布數據，截至 11 月 30 日，特斯拉今年在歐盟的銷量較去年同期大減近 39%。在中國，交車量截至 11 月已下滑逾 8%。依據預估，美國銷量在 2025 年恐將下滑 9%。

整體而言，依 FactSet 共識預估，特斯拉 12 月當季銷量預計為 44.9 萬輛，全年交車量約 160 萬輛。這意味著特斯拉可能連續第二年出現年度銷量下滑。

Canaccord 分析師 George Gianarikas 周一將第四季電動車銷量預估，從 47 萬輛下修至約 42.7 萬輛。但他同時將目標價從每股 482 美元上調至 551 美元，並重申對特斯拉的買進評級。

Gianarikas 寫道，「在特斯拉近期股價走強之下，市場似乎沒那麼在意本季表現，我們也打算採取相同的態度。」

特斯拉股價周一盤中一度創下 498.83 美元歷史新高，收盤報 488.73 美元。周二則下跌 0.7%。

雖然 Gianarikas 認為特斯拉在電動車業務上仍有反彈潛力，但他與市場的焦點多半放在 AI，尤其是無人計程車 (robotaxi)。Wedbush 分析師、特斯拉多頭 Dan Ives 近期指出，基於機器人與 AI 發展藍圖，特斯拉到 2027 年市值可能達到 3 兆美元，幾乎是目前約 1.6 兆美元市值的兩倍。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師在近期給投資人的報告中也寫道，「或許更重要的是，圍繞無人計程車的敘事依然強勁。」該行同時下調了特斯拉電動車銷量預估。

特斯拉計劃在全美推出全自動駕駛的叫車網絡，與 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Waymo 及 Uber Technologies(UBER-US) 競爭，同時正研發一款客製化的無人計程車，預計明年投入生產。

該公司已在德州奧斯汀及舊金山灣區營運有限度的叫車服務數月，並已在奧斯汀開始測試無人監督的行程，目標是在本月底前提供全自駕的乘車服務。

特斯拉也希望在年底前，將叫車服務擴展至美國其他多個城市，並擴大奧斯汀的車隊規模。不過，其進展速度比 Gianarikas 等人原先預期來得慢，而 2026 年距今只剩一周。

Morningstar 分析師 Seth Goldstein 認為，市場對無人計程車業務的估值過高，且該業務需要多年時間才能完全成熟，「特斯拉的股價遠高於我們認為的合理價值」。他給予該股相當於賣出的評級，目標價為 300 美元，較目前水準約 39% 的下行空間。