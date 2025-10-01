【台股操盤人筆記】「ONO」聯盟點燃AI投資新熱潮

鉅亨研報 2025-10-01 14:10

加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2025/09/24）

野村腳勤觀點：

「ONO」聯盟點燃 AI 投資新熱潮

年初時市場曾質疑「AI 投資是否放緩」，但隨著輝達、甲骨文、OpenAI 組成的「ONO 聯盟」正式登場，這個疑慮已被徹底打破。三大科技巨頭宣布投入數千億美元，從晶片、雲端到模型一條龍布局，將 AI 產業推進到下一個世代。儘管市場仍有聲音質疑這是一場「資金閉環」，缺乏實質價值，但只要仔細看這三家公司在做的事：輝達生產 GPU、Oracle 建造資料中心、OpenAI 訓練 ChatGPT 等模型，最終這些工具被各行各業用來提升效率、創造新應用，這些都是具體且可衡量的的經濟活動，AI 投資不只是燒錢，而是重塑世界的基礎建設。而台股在這場革命中始終扮演關鍵角色，從晶圓代工的台積電，到散熱、BBU、Power、CCL、PCB、滑軌等零組件供應商，台灣是 AI 基礎建設的核心，不管 AI 巨頭如何競爭，台廠都會在 AI 供應鏈中穩穩受惠。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）降息循環開啟：9 月 FOMC 會議如預期降息 1 碼，並點陣圖顯示 2026 年底前還有 3 碼降息空間

（二）經濟穩健成長：聯準會上修 2025~2027 年經濟成長率預測，並下修失業率，經濟仍具韌性

（三）AI 需求強勁：2026 年 Rubin 伺服器推動相關供應鏈升級，電源與散熱需求暢旺，後續成長動能無虞

大盤利空因素：

（一）連漲後回調壓力：大盤連續 4 個月上漲，市場動能恐面臨鈍化，獲利了結賣壓可能升溫，需審慎因應

（二）庫存壓力浮現：關稅導致企業提前拉貨，需觀察拉貨動能是否趨緩，留意非 AI 企業庫存去化壓力

聯準會釋出穩健訊號，股市延續多頭的最佳情境

雖然點陣圖顯示 2026 年底前僅預期降息 4 碼，略低於市場原先預期，但這不應視為利空，反而凸顯聯準會委員的政策立場：認為預防性降息已足以對沖經濟下行風險，無需過度寬鬆。這樣的政策訊號，搭配穩健的經濟基本面，為股市延續多頭格局提供了理想環境，台股也因此持續創高。目前觀察，儘管大盤屢創新高，籌碼面仍維持穩定，資金在獲利了結後並未撤出市場，而是轉向低基期的 AI 族群，包括近期表現強勢的記憶體與第三代半導體等。只要資金持續在 AI 族群間健康輪動，市場就不易出現過深的技術性拉回。策略上，投資人保持居高思危心態，可逢高適度獲利了結，但切記不宜空手，建議在年底前可逐步拉高持股比重，以布局 2026 年可能上演的多頭行情。

各期間績效表 *：（％）

