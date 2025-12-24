search icon



特斯拉挑戰500美元大關 還差哪些催化劑？

鉅亨網編譯羅昀玫

在特斯拉股價逼近 500 美元之際，市場關注焦點正逐步轉向後續關鍵里程碑，包括自動駕駛計程車 (Robotaxi)、人工智慧 (AI) 與機器人等業務進展，是否足以延續這波漲勢，推動特斯拉邁入下一個創新高的成長階段。

cover image of news article
特斯拉挑戰500美元大關 還差哪些催化劑？ (圖：shutterstock)

特斯拉週二 (23 日) 走勢明顯偏弱，開盤後一度衝高至接近 490 美元，但高檔賣壓快速湧現，走勢轉為震盪走低，午盤雖出現小幅反彈，但動能有限，終場收在每股 485.56 美元，單日跌幅為 0.65%。


即便短線回檔，特斯拉近一個月股價仍累計上漲 16.22%，今年以來漲幅達 28.02%，整體多頭結構尚未明顯遭到破壞。

值得注意的是，特斯拉股價週一曾短暫觸及歷史新高 498.83 美元，市場情緒部分受到競爭對手事件影響。

日前舊金山停電導致 Waymo 自動駕駛計程車服務一度中斷，雖然事件本身並未直接涉及特斯拉，卻在市場情緒層面提供新的對照背景，也再度凸顯自動駕駛技術在實際運行與穩定性上的挑戰。

舊金山停電導致 Waymo 服務中斷事件

報導指出，加州監管機構正檢視 Waymo 無人駕駛計程車在舊金山部分地區停滯的情況，起因為大規模停電導致交通號誌失效，造成交通混亂。

(圖片：shutterstock)
特斯拉挑戰 500 美元大關 還差哪些催化劑？  (圖片：shutterstock)

Waymo 當時基於安全考量暫停服務，隨後恢復營運，並強調其系統設計可應對號誌異常，但在罕見且大規模的突發事件下，仍暴露出實際運行層面的挑戰。

在本次混亂之中，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 在 X 平台發文宣稱：「特斯拉自動駕駛出租車未受舊金山停電事故影響。」

市場人士指出，這類新聞仍可能影響特斯拉投資情緒，原因在於它再次凸顯機器人計程車在真實世界部署中的複雜性與技術高門檻。

對投資人而言，一方面，這強化了「自動駕駛極難實現」的共識，反而提高對被視為技術領先者的選擇權價值評價。

另一方面，市場也越來越重視系統在極端情境下的穩健度，而這正是特斯拉多頭長期主張的核心優勢所在，也就是以攝影機為主的技術路線結合大規模車隊學習效應，可能在長期形成複利式的競爭優勢。

不過，市場分析，短期內左右特斯拉股價的現實因素，仍將回到具體數據面。

特斯拉第四季交車量成關鍵「硬指標」？

近期流傳於華爾街分析報告普遍認為，特斯拉第四季交車表現可能低於原先預期，背後緣由趨於一致，包括美國市場在補貼與促銷結束後出現需求回落、今年稍早因補貼帶動的提前消費效應消退，以及中國與歐洲市場動能表現不一。

(圖片：shutterstock)
最關鍵「硬指標」是特斯拉第四季交車量？(圖片：shutterstock)

New Street Research 預估指出，特斯拉第四季交車量可能落在 41.5 萬至 43.5 萬輛之間，低於市場共識約 44 萬輛。

該報告也提到，美國 7,500 美元消費者電動車稅收抵免於 9 月底到期，部分需求因此提前集中於第三季，導致第四季出現短暫的需求真空。

瑞銀在最新報告中，重申對特斯拉的賣出評等與 247 美元目標價，並將第四季交車量預估由 42.9 萬輛下修至 41.5 萬輛。

瑞銀指出，Visible Alpha 市場共識約為 43.5 萬輛，且特斯拉股價過往經驗顯示，市場往往會對是否高於或低於共識的結果產生明顯反應，即便實際數字符合部分投資人預期亦然。

瑞銀同時提出一個對 2026 年格外關鍵的問題，即市場是否仍將以交車量作為主要交易依據，或是轉而更多聚焦於機器人計程車與 Optimus 人形機器人的進展。

歐洲市場銷售方面，11 月歐洲新車銷量年增，電動車註冊量市占提升，但特斯拉當月註冊量年減 11.8%，而比亞迪年增幅度高達 221.8%。特斯拉在歐洲的市占約為 2.1%，比亞迪則約為 2%。

市場解讀，一方面，歐洲電動車滲透率持續上升，對產業長期發展仍具支撐；另一方面，特斯拉市占承壓，也顯示在價格、補貼與產品節奏快速變化下，競爭對手縮小差距的速度不容忽視。

華爾街分歧持續擴大

市場觀察指出，若以一句話形容 2025 年底的特斯拉，就是高度分散。

部分分析師仍以電動車與能源公司框架評價，關注交車成長、毛利循環與競爭格局；另一派則將特斯拉視為平台型、自動駕駛與 AI 公司，著重軟體毛利、車隊學習與長期選擇權價值。

(圖片：shutterstock)
華爾街多空點評特斯拉前景 (圖片：shutterstock)

多頭代表之一 Canaccord 近期將特斯拉目標價由 482 美元上調至 551 美元，維持「買進」評等，即便同時將第四季交車量預估由 47 萬輛下修至 42.7 萬輛。

Canaccord 認為，市場正逐步看穿短期交車波動，美國補貼結束反而可能帶來更健康的長期需求結構，新興市場電動車採用加速，加上機器人計程車進展，有望抵銷短期獲利修正的影響。相較之下，瑞銀仍以 247 美元目標價作為空頭基準，強調交車數據與估值紀律的重要性。

介於多空之間的共識目標價仍低於現價。財經網站 24/7 Wall St. 彙整，，32 位分析師給出的 1 年期中位數目標價約為 382.87 美元，整體評等偏向觀望。

監管層面

自動駕駛熱度升高之際，特斯拉的駕駛輔助行銷用語仍受到加州監管機構關注。

多家媒體報導，加州相關單位要求特斯拉調整「自動輔助駕駛 (Autopilot)」與「全自動駕駛 (FSD)」的行銷措辭，否則可能面臨為期 30 天的銷售執照暫停處分，並給予一定的合規期限。

市場解讀，這對特斯拉股價而言同時具備風險與潛在利多，一方面帶來監管與聲譽壓力，另一方面，若措辭調整能降低頭條風險，反而可能讓市場更專注於技術進展本身。

公司治理

美國德拉瓦州最高法院恢復馬斯克 2018 年的薪酬方案，隨著股價上漲，該方案價值約 1,390 億美元。

(圖片：shutterstock)
德拉瓦州最高法院裁定恢復馬斯克 2018 年特斯拉薪酬方案 (圖片：shutterstock)

若馬斯克全數行使選擇權，其持股比例可能由約 12.4% 提升至 18.1%。市場看法不一，但普遍認為此舉移除了一項長期籠罩在特斯拉治理上的不確定性。

特斯拉正加碼投資德國柏林近郊格林海德工廠的電池電芯產線，總投資金額接近 10 億歐元，目標自 2027 年起年產能達 8 GWh。

垂直整合與在地化供應鏈被視為特斯拉的長期優勢之一，但公司亦坦言，歐洲電池製造的成本挑戰仍高於中國與美國。

技術分析

市場對特斯拉關鍵價位的共識相當集中，支撐區約在 470 美元，心理與技術壓力位落在 500 美元。選擇權市場顯示，短期內觸及 500 美元的機率已被高度定價。

散戶資金仍是支撐特斯拉漲勢的重要力量，2025 年美股散戶資金流入有望創高，特斯拉依舊是最受青睞的標的之一。

特斯拉股價正被市場以自動駕駛為核心重新定價，投資人越來越願意接受為特斯拉的自動駕駛藍圖與技術領先地位支付溢價，忽略短期交車壓力，但分析師預測間的巨大分歧也顯示，市場對特斯拉的評價正站在傳統汽車框架與 AI 平台敘事的交會點。


特斯拉AI人工智慧RobotaxiTOP機器人無人駕駛計程車馬斯克自動駕駛

