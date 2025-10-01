AI題材未過熱，市值型主動式ETF潛力仍無限！
美國最新公布 GDP 增速優於預期，加上初領失業金人數下降，增添未來降息不確性，美股四大指數收跌。台股加權指數 9/26 開低震盪，市場持反應鮑爾談及估值過高及暗示後續並非必要降息之訊號，加上本周末前將有 8 月 PCE 數據公布，市場觀望情緒升溫。野村投信表示，聯準會這次如市場預期降息 1 碼，同時上修 2025 及 2026 年經濟成長及下修 2026 年失業率，整體反映出對經濟信心的提升，並不需要過度寬鬆貨幣政策來支撐，也破除了市場對於景氣衰退的疑慮，更有利於接下來風險性資產表現，受惠 AI 創新和投資熱潮帶來新的成長引擎，預計第四季盤勢仍將持續由電子科技股領軍，強勢股仍可持續偏多持有。00985A 結合強勢權值股投資及經理人主動式管理的優勢，並因應市況變化靈活調整投資組合，避免資金過度集中，適度風險分散，短線台灣 AI 題材若拉回，反而提供中長線投資人加碼的良機。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，隨著台股屢創新高，短線確實需留意拉回風險，但即便拉回預計幅度也不會太深，更像是籌碼整理與沉澱，為 2026 年行情再度出發做準備。基本情境是，聯準會此次降息屬於預防式降息，雖然勞動力市場有降溫跡象，但失業率未見明顯上升，更多來自於移民政策影響導致供需同步下滑，整體經濟尚未出現快速惡化跡象。展望 2026 年，野村預估台股 EPS 成長約 16%，經濟與企業獲利成長仍正向看待，反映的是 AI 投資持續推進，台灣 AI 供應鏈持續受惠。在 AI 方面，明年除了輝達 Rubin 世代伺服器推出外，各大 CSP 的 ASIC 晶片出貨也有望大爆發，高功耗晶片將持續推升封裝等級、散熱與測試設備需求，預料仍是後續推升市場上漲的主要亮點。
AI 投資究竟有沒有放緩？00985A 野村臺灣增強 50 主動式 ETF 基金經理人林浩詳分析表示，Oracle 給了最有力的答案，該公司宣布獲得 OpenAI 超過 3000 億美元的訂單。OpenAI 在星際之門（Stargate）計畫的總預算也不過 5000 億美元，Oracle 一家公司就佔了六成，這筆天價金額不僅讓 Oracle 股價單日飆漲 3 成，也讓市場對 AI 投資的信心再度回升。市場受惠於美國政策鬆綁與上週 Oracle 財報的激勵下，讓投資人對 AI 投資的信心再度回升，要知道隨著這份史詩級合約落地，未來五年內，Oracle 勢必將大幅擴充 AI 伺服器需求，除了緯穎、鴻海等既有合作夥伴將直接受惠，更重要的是，總需求提升將使整條 AI 伺服器供應鏈都受惠。與此同時，市場的目光也聚焦於輝達新一代 Rubin 伺服器所帶動的高功耗趨勢，正加速推動電源與散熱供應鏈進入新一輪的升級循環，為營運增添新動能，整體業績可望持續走強，進而帶動台廠散熱三雄奇鋐、雙鴻、健策同步受惠。另一方面，隨著未來 AI 算力持續擴張，電力需求也會跟著顯著提升，專注於電源解決方案的台達電因具備技術優勢，近期股價強勢上攻，隨著訂單逐步轉化為台灣 AI 出口與企業獲利，股價也將陸續反映這波利多。
展望 2026 年，林浩詳表示，野村投信台股團隊預估台股 EPS 成長約 16%， 經濟與企業獲利成長仍正向看待，反映的是 AI 投資持續推進，台灣 AI 供應鏈持續受惠，在 AI 方面，明年除了輝達 Rubin 世代伺服器推出外，各大 CSP 的 ASIC 晶片出貨也有望大爆發，高功耗晶片將持續推升封裝等級、散熱與測試設備需求，預料仍是後續推升市場上漲的主要亮點。
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2022/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2025/01))
