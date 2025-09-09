鉅亨研報 2025-09-09 10:37

隨著高股息 ETF 的 9 月除息熱潮啟動，近兩個月來以「月配息王」姿態出場的 FT 臺灣永續高息（00961）以配息率優、交易熱度高，成為市場焦點，近日宣布 9 月預估除息金額，市場推算年化配息率可超過 6% 後，率先吸引外資、自營商等法人「聰明錢」卡位布局。

「月配息王」ETF再度出手！ 00961年化配息估6.4% 法人聰明錢搶先卡位 (圖:shutterstock)

配息率搶眼 規模持續長大

富蘭克林華美投信旗下 FT 臺灣永續高息（00961）9 月 1 日宣布本月配息預估金額每受益權單位為 0.048 元，以當天收盤價 8.96 元估算，預估年化配息率達 6.4%，儘管配息數字低於前兩次（分別達年化 14.89%、9.9%），在 9 月所有月配息 ETF 中表現仍居前段班。

進一步來看，相較許多同類型高股息 ETF 目前配息率大多已降至 6% 以下的市場環境中，FT 臺灣永續高息（00961）持續為投資人創造穩定收益。

再從籌碼面來看，由於這已是 FT 臺灣永續高息（00961）掛牌以來第三次除息，自 7 月首配以來，投資人信心大增，資金持續湧入，受益人數突破 3 萬人，資產管理規模從配息前的 7 億元暴增，至 9 月 2 日已突破 50 億元大關，達 50.07 億元，成長幅度超過六倍 。

流動性佳 法人搶進不手軟

隨配息優勢開出紅盤，FT 臺灣永續高息（00961）流動性愈來愈強勁。首次配息後日均成交數量從約 1,200 張暴增至近 18,000 張，成交量提升逾 15 倍，成為 ETF 市場熱門標的 。

尤其台股雖在 9 月首兩個交易日出現震盪拉回，但在 FT 臺灣永續高息（00961）9 月 1 日公布最新預估配息金額後，外資 9 月 2 日便馬上進場買超 374 張，自營商更買超達 2,056 張，在元大高股息（0050）、群益台灣精選高息（00919）等老牌高股息 ETF 普遍遭遇外資、自營商賣壓之際，FT 臺灣永續高息（00961）逆勢獲得買超，顯示法人對其策略與市場定位的高度認同。

抗震兼具成長潛力 市場肯定策略

在美國聯準會（Fed）降息預期轉濃、台股高檔震盪氛圍下，中長期追求穩定現金流的投資人對月配息產品需求增強。FT 臺灣永續高息（00961）遵循「ROE > 1」的嚴格選股標準，兼顧獲利品質與配息效率，企業布局涵蓋航運等高股息傳統產業、電子類股，具備現金流與資本成長雙重動能，呈現攻守兼備特質 。

富蘭克林華美投信旗下除有 FT 臺灣永續高息（00961）將於 9 月 16 日除息， 還有 FT 投資級債 20+（00982B）也將在同日除息，每單位亦配發 0.048 元，預估年化配息率約 6.0%，為投資等級債券 ETF 中的配息冠軍。該 ETF 追蹤 BBB 級以上的 20 年期以上投資級美元公司債，透過廣泛配置與分散布局，可提供穩健現金流與投資組合穩定性，適合作為股債搭配配置的一環 。