鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-27 07:05

貴金屬漲勢瘋狂，黃金周五 (26 日) 和白金雙雙創下新高，白銀首次突破 77 美元，主因是聯準會 (Fed) 的降息預期、加上地緣政治緊張，助長了避險需求。

〈貴金屬盤後〉全面瘋漲！白銀飛越77美元 黃金攜手白金創新高 (圖:Shutterstock)

黃金現貨價上漲 1.2%，報每盎司 4531.41 元，盤中稍早漲至 4549.71 元，創歷史新高。

2 月交割黃金期貨上漲 1.1%，報每盎司 4552.70 美元。

從黃金、白金、白銀到鈀金，四種貴金屬本周周線都收紅，以白金周線漲幅最猛。

Zaner Metals 資深金屬策略師兼副總裁 Peter Grant 說：「對 Fed 2026 年進一步寬鬆的預期、美元走軟，以及地緣政治緊張加劇，正在讓流動性不足的市場出現波動。儘管年底前有獲利回吐的風險，但整體趨勢依然強勁。」

市場目前預期 2026 年會有兩次降一，首次約在年中出現，也就是美國總統川普任命的鴿派新主席接任之時。

地緣政治方面，川普周四表示，美國對在奈及利亞北邊的伊斯蘭國組織 (ISIS) 軍方發動空襲。

黃金預料創 1979 年以來最大全年漲幅，支撐力量包括 Fed 寬鬆政策、央行買盤、ETF 流入，以及持續的去美元化趨勢。

其他貴金屬交易

現貨白銀大漲 7.5%，報每盎司 77.30 美元，盤中稍早觸及 77.40 美元。

現貨白金強漲 9.8%，觸及每盎司 2437.72 美元，盤中稍早曾漲到 2454.12 美元的歷史高點。

現貨鈀金下狂飆 14%，報每盎司 1927.81 美元，創逾三年新高。