〈貴金屬盤後〉全面瘋漲！白銀飛越77美元 黃金攜手白金創新高
鉅亨網編譯余曉惠
貴金屬漲勢瘋狂，黃金周五 (26 日) 和白金雙雙創下新高，白銀首次突破 77 美元，主因是聯準會 (Fed) 的降息預期、加上地緣政治緊張，助長了避險需求。
Zaner Metals 資深金屬策略師兼副總裁 Peter Grant 說：「對 Fed 2026 年進一步寬鬆的預期、美元走軟，以及地緣政治緊張加劇，正在讓流動性不足的市場出現波動。儘管年底前有獲利回吐的風險，但整體趨勢依然強勁。」
市場目前預期 2026 年會有兩次降一，首次約在年中出現，也就是美國總統川普任命的鴿派新主席接任之時。
地緣政治方面，川普周四表示，美國對在奈及利亞北邊的伊斯蘭國組織 (ISIS) 軍方發動空襲。
黃金預料創 1979 年以來最大全年漲幅，支撐力量包括 Fed 寬鬆政策、央行買盤、ETF 流入，以及持續的去美元化趨勢。
在實體需求方面，本周印度的黃金折價擴大至逾六個月來最高水準，主因金價持續大漲，抑制了零售買氣，而中國的黃金折價則較上周的五年高點大幅收斂。
其他貴金屬交易
Grant 預測，白銀將在年底前挑戰 80 美元。對黃金來說，下一個目標則是 4686.61 美元，並可能在明年上半年挑戰 5000 美元。
