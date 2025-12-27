巴西牛肉叩關日本！日本擬明年3月啟動衛生檢疫評估

鉅亨網編譯許家華 2025-12-27 06:40

日本政府將於 2026 年 3 月對巴西牛肉衛生檢疫體系展開官方審查，作為評估是否開放巴西牛肉進入日本市場的重要一步。巴西農業部週五 (26 日) 發布聲明指出，此次稽核是雙方多年談判的一環，若審查結果符合日本標準，將為巴西牛肉叩關日本高價值市場鋪路。

（圖：Shutterstock)

巴西目前是全球最大的牛肉出口國，但長期以來始終未能取得日本市場准入。日本以嚴格的食品安全與動物衛生標準聞名，其牛肉市場價格高、附加價值高，一直是巴西政府與畜牧業者極力爭取的目標。

相關談判在 2025 年明顯升溫。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今年稍早訪問日本後，雙邊在農產品與食品貿易上的溝通進展加快，牛肉准入議題成為關注焦點之一。巴西農業部指出，日本同意派員進行實地審查，顯示談判邁入實質階段。

根據巴西《Valor Economico》報導，日本此次衛生評估的初步重點，將放在巴西南部三個州，包括南大河州、聖卡塔琳娜州與巴拉那州。上述地區被視為巴西畜牧與防疫條件較成熟的產區，未來可望成為巴西牛肉出口日本的先行區域。