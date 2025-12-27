鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-27 08:20

不管用任何客觀標準衡量，美股今年表現都可說十分亮眼：在美國總統川普的「解放日」關稅衝擊後，美股宛如浴火鳳凰重生，憑著科技股與人工智慧 (AI) 熱潮，標普 500 指數今年來已漲 18%，而漲勢背後的關鍵，就在美國企業身上。

巴隆：2026年美股將再度化危機為轉機 企業獲利撐住基本面 (圖:Reuters/TPG)

巴隆周刊 (Barron’s) 報導，要理解股市在 2026 年可能走向何方，有必要回顧 2025 年漲勢的核心推手之一：美國企業。

化危機為轉機

不妨把美國當成「檸檬水」：2025 年初春，美國企業被迫接下一袋滋味酸澀、難以入口的「檸檬」——包括川普總統倉促推出的關稅時程、立場偏鷹的聯準會 (Fed)，以及正在萎縮的美國經濟。

但美國企業一如既往的展現它們最擅長的事：找到賺錢的方法。

科技股在上半年率先領軍，一連串亮眼的新消息與財務展望，不僅讓市場免於 4 月初崩跌的命運，也為全年行情定下基調。其他產業隨後跟進，到了第 3 季底，標普 500 指數全年獲利年增幅已朝超過 13% 邁進。

第 3 季的獲利成長更為普及，包括金融、醫療保健到工業在內的產業，在標普 500 指數整體 6020 億美元總獲利所占的比重明顯提高。

經濟同樣被「拖著向前跑」。截至 10 月的三個月內，美國國內生產毛額 (GDP) 的成長率高達驚人的 4.3%。這樣的成績出現在史上最長的政府關門期間，同時還面臨 AI 投資熱潮降溫的考驗。

標普 500 指數本周三收在歷史新高 6932 點，則是在多檔重量級個股出現不小回檔的情況下完成的。輝達 (NVDA-US) 股價自 10 月底的歷史收盤高點回跌近 9%，微軟 (MSF-US) 下跌 10%，亞馬遜 (AMZN-US) 則下挫 8%。

同樣值得注意的是，無論是企業獲利躍升，還是第 3 季 GDP 意外強勁成長，都是在勞動力市場降溫的情況下發生的。目前美國失業率為 4.6%，創下四年新高。

美企強大適應力

在許多層面上，這凸顯出美國企業的高度適應力：它們運用 AI 等新技術提升獲利，同時設法消化關稅帶來的成本上升，以及居高不下的通膨壓力。

這樣的情況，預料明年仍將延續。LSEG 數據顯示，標普 500 指數整體獲利可望成長約 15%，達到每股 312 美元，增速甚至超越指數本身，華爾街預估標普 500 在 2026 年可能只會比目前水準上漲約 11%。

這對投資人而言是個好消息，因為這代表企業獲利能力改善，同時從本益比角度來看，股票估值將變得更具吸引力。換言之，當企業賺得更多，指數漲幅就會更貼近基本面，而非僅由市場情緒驅動。

標普 500 本益比下降、同時成分股獲利成長改善，正是市場健康的象徵。

外部支撐力道也可望加快。Fed 即將迎來新領導層，市場預期降息步調將加速，此外，「大而美」減稅法案帶來的利多，可望將支撐消費支出並降低企業稅負。

2026 年風險

但巴隆提醒，2026 年的風險並未消失。今年貴金屬價格大漲，反映出貨幣貶值、政府債務與通膨的憂慮，而這些問題並未在債市中獲得有效抑制。

此外，地緣政治緊張情勢，可能扭轉近期石油和天然氣價格的跌勢。同時，美國最高法院即將就川普總統的關稅權限作出裁決，未來幾個月可能再度為市場注入混亂變數。