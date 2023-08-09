升息結束，墜落天使債有錢景！

自 2022 年初以來，美聯準會累計已升息 5.25 個百分點，預估 7 月將是今年最後一次升息，個人消費支出物價指數 (PCE)6 月的月增 0.2％，小幅高於前期的 0.1％，年增率從 3.8％下滑至 3％，而核心 PCE 指標年增率，從 4.6％下滑至 4.1％，低於市場預期，美國商務部發布第二季度經濟成長率為 2.4%，保持穩定成長，超乎市場預期，呼應聯準會一直以來所欲達成的打通膨之餘，激勵市場對美國經濟軟著陸預期升溫，從利率期貨觀察發現 9 月份聯準會不升息機率較高，強化市場升息結束的信念，升息結束正是布局墜落天使非投資等級債券 (Fallen Angel High Yield Bond) 的絕佳時刻。

個人消費支出 (PCE) 減速

(左圖) 資料來源：Bloomberg、野村投信整理，資料日期：2023/8/3。(右圖) 資料來源：CME Group，資料時間：2023/8/3。

8 月 2 日惠譽 (Fitch) 宣布將美國長期債信評自 AAA 降至 AA+，導致美股四大指數下跌，在 2011 年 8 月也曾發生標普調降美債信評，當時一度造成美股與台股同步大跌，惟隨後即回歸基本面，本次惠譽調降美債信評，主要是反應 5 月調高債務上限問題，因其擔憂未來三年內美國的財政狀況將惡化，由於政治僵局，美國的治理能力出現退步。惠譽調降美債信評，短線可能受到衝擊，但影響幅度有限，實務上目前並沒有其他國家公債具備像美國公債這樣的指標地位，在沒有替代品的情況下，預料影響不大，亦不影響美國經濟基本面，加上許多專業機構開始下修美國經濟衰退的機率，聯準會內部經濟學家已不預期美國經濟衰退，標普指數已漲至相對高點。隨著升息結束，目前市場正聚焦財報密集的公布期間，截至 7 月底，標普 500 指數成分股中，近 8 成企業上季盈餘優於市場預期，美股三大指數期貨漲勢可望延續，維持震盪走升趨勢不變。

野村特別時機非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金) 經理人郭臻臻表示，Fallen Angel 非投資等級債企業基本面健全，債券發行人包含許多領導品牌企業，企業財務槓桿低，償債能力佳，具有一定實力，信評大多維持在 BB 等級以上，債券違約率明顯較低，使得債券回升票面價格機率較大，近幾年 Fallen Angel 債券升評至投資等級明日之星（Rising Star）的時間縮短，價格將再添上漲動能。

郭臻臻指出，聯準會停止升息後，非投資級債中較高評等表現勝出，歷史資料顯示，聯準會停止升息後，非投資等級債券指數 6 個月、12 個月的報酬 (平均) 分別為 6.4% 和 12.3%；其中 BB 評級債券表現更為出色， 6 個月、12 個月的報酬 (平均) 分別為 7.75% 和 13.72%，當前公債殖利率已大幅攀升可能持續維持在區間高檔，殖利率水準已能提供投資人買進的主要理由，加上 Fallen Angel 非投資等級債券指數中，BB 級債占八成，防禦性較佳，建議聚焦鎖定高品質非投資等級債券之 Fallen Angel 債，獲取潛在殖利率與總回報機會之投資優勢，迎接未來成長契機。（資料來源： Bloomberg、野村投信整理，2023/7/20，指數採彭博墜落天使非投資級債指數。) 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

聯準會停止升息後，非投資級債券 BB 評級表現出色

資料來源: JP Morgan，資料日期: 2023/7/12

「野村特別時機非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金)」為全球首發 Fallen Angel 非投資等級債券基金，是少數鎖定 Fallen Angel 非投資等級債之主動式基金。歷史經驗顯示，每當進入暫停升息階段，都是債券投資的好時機，特別是布局 Fallen Angel 非投資等級債可以享有資本利得空間之契機；一般非投資等級債回報主要來自債息，但 Fallen Angel 非投資等級債的年化報酬率有一定比率來自資本利得機會，具備資本利得潛力，建議投資人依據己身風險承受度，將投資組合納入 Fallen Angel 非投資等級債掌握債市投資良機。

野村特別時機非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金) 績效

累積報酬 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 自成立日 本基金 1.79 3.33 5.48 3.68 -4.71 -3.26

資料來源: Lipper，野村特別時機非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金) 採用新台幣累積級別並以新台幣計價；資料日期：截至 2023/7/31。

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