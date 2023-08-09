鉅亨美股雷達：市場關注各項經濟數據 戴爾獲摩根士丹利看漲

美股重要看點：

市場持續關注各項數據以及 Fed 官員談話。迪士尼 (DIS-US) 將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 4.036。美股期貨週三 (9 日) 上升，道瓊期貨漲 0.12%，標普 500 期貨漲 0.19%，那斯達克 100 期貨漲 0.20%。

市場越來越有信心美國經濟將實現軟著陸，但美國著名金融專欄作者 Michael Snyder 週二 (8 日) 撰文指出，參照過去歷史經驗，有七大趨勢表明經濟災難正迅速逼近，推斷美國正走向經濟崩潰。

美國銀行在一份報告中表示，儘管市場投資人普遍預期最早聯準會 (Fed) 將在明年第一季放寬貨幣政策，但高利率仍可能會再次對美股造成威脅。

該報告警告，美國利率已經接近去年高點，恐對美股造成折價風險。殖利率上升是去年導致美股大跌的主因，但今年市場對殖利率的敏感度似乎有所減弱。數據顯示，標普 500 指數與美國 10 年期公債殖利率之間的關聯性已經跌至 23 年以來的新低。

美銀上周不再預期 2023 年將陷入經濟衰退，理由是經濟成長穩健，失業率接近歷史新低。不過，美銀警告，對經濟衰退擔憂的消退，可能最終會讓高利率重新成為投資人擔憂的首要問題。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 策略師 Lori Calvasina 週二 (8 日) 認為，隨著夏季接近尾聲，美股漲勢可能受阻的 3 大因素，包括企業盈利將趨弱、美經濟前景不佳、2024 年美國總統大選帶來的不確定性。

華爾街頂級策略師 Calvasina 指出，從經濟角度來看，她對美股目前漲勢能否延續下去感到日益擔憂。

BTIG 技術策略師 Jonathan Krinsky 研究報告中指出，標準普爾 500 指數已跌破 45 日移動均線 (中期均線)，這一舉動顯示出多頭展露疲態。

Krinsky 研究提到，以科技為重點的 Invesco QQQ Trust 走勢來看，科技股未能突破關鍵阻力位。蘋果發布喜憂參半的財報過後，其股價跌至 50 日均線以下。道瓊、那指和標準普爾 500 指數 8 月迄今都出現跌勢。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

戴爾 (DELL-US) 獲摩根士丹利看漲，周二 (8 日) 在美股大盤走跌、科技股艱困之際，股價大漲 5% 以上。

分析師 Erik Woodring 認為，戴爾正在成為用於生成式人工智慧 (Gen AI) app 的伺服器公司。Woodring 周二報告指出，即使因輝達 (NVDA-US) 的 GPU 供應緊繃而有所縮限，但戴爾仍正快速增建 AI 伺服器。

DELL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

路透引述知情人士透露，亞馬遜 (AMZN-US) 正在洽談加入其他科技公司的行列，成為安謀 (Arm) 掛牌上市的基石投資人 (cornerstone investor) 之一。

亞馬遜參與 Arm 首次公開發行 (IPO) 的潛在消息，凸顯出 Arm 對雲端運算領域的重要性。亞馬遜雲端運算服務 Amazon Web Services(AWS) 的自研晶片 Graviton，便是基於 Arm 架構所設計。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

天風國際證券分析師郭明錤週二 (8 日) 指出，高通可能已停止設計 Intel 20A 製程的晶片 (對標其他廠商約為 2 奈米)，意味著 Intel 18A 研發與量產將面臨更高不確定性與風險。

郭明錤最新調查顯示，高通已停止開發 Intel 20A 晶片。欠缺與高通這樣一線 IC 設計業者合作，將不利 RibbonFET 與 PowerVia 新技術學習曲線，進而讓眾所矚目的 Intel 18A 研發與量產面臨更高不確定性與風險。