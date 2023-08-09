鉅亨美股雷達：市場關注各項經濟數據 戴爾獲摩根士丹利看漲

美股重要看點：
市場持續關注各項數據以及 Fed 官員談話。迪士尼 (DIS-US) 將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 4.036。美股期貨週三 (9 日) 上升，道瓊期貨漲 0.12%，標普 500 期貨漲 0.19%，那斯達克 100 期貨漲 0.20%。
市場越來越有信心美國經濟將實現軟著陸，但美國著名金融專欄作者 Michael Snyder 週二 (8 日) 撰文指出，參照過去歷史經驗，有七大趨勢表明經濟災難正迅速逼近，推斷美國正走向經濟崩潰。
美國銀行在一份報告中表示，儘管市場投資人普遍預期最早聯準會 (Fed) 將在明年第一季放寬貨幣政策，但高利率仍可能會再次對美股造成威脅。
該報告警告，美國利率已經接近去年高點，恐對美股造成折價風險。殖利率上升是去年導致美股大跌的主因，但今年市場對殖利率的敏感度似乎有所減弱。數據顯示，標普 500 指數與美國 10 年期公債殖利率之間的關聯性已經跌至 23 年以來的新低。
美銀上周不再預期 2023 年將陷入經濟衰退，理由是經濟成長穩健，失業率接近歷史新低。不過，美銀警告，對經濟衰退擔憂的消退，可能最終會讓高利率重新成為投資人擔憂的首要問題。
加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 策略師 Lori Calvasina 週二 (8 日) 認為，隨著夏季接近尾聲，美股漲勢可能受阻的 3 大因素，包括企業盈利將趨弱、美經濟前景不佳、2024 年美國總統大選帶來的不確定性。
華爾街頂級策略師 Calvasina 指出，從經濟角度來看，她對美股目前漲勢能否延續下去感到日益擔憂。
BTIG 技術策略師 Jonathan Krinsky 研究報告中指出，標準普爾 500 指數已跌破 45 日移動均線 (中期均線)，這一舉動顯示出多頭展露疲態。
Krinsky 研究提到，以科技為重點的 Invesco QQQ Trust 走勢來看，科技股未能突破關鍵阻力位。蘋果發布喜憂參半的財報過後，其股價跌至 50 日均線以下。道瓊、那指和標準普爾 500 指數 8 月迄今都出現跌勢。
美股前一交易日漲跌：
- 美股道瓊指數下跌 158.64 點，或 0.45%，收 35,314.49 點。
- 那斯達克指數下跌 110.07 點，或 0.79%，收 13,884.32 點。
- 標普 500 指數下跌 19.06 點，或 0.42%，收 4,499.38 點。
- 費城半導體指數下跌 59.99 點，或 1.60%，收 3,679.42 點。
今日重要總經數據：
無
重要個股動態：
1. 戴爾 (DELL-US)
戴爾 (DELL-US) 獲摩根士丹利看漲，周二 (8 日) 在美股大盤走跌、科技股艱困之際，股價大漲 5% 以上。
分析師 Erik Woodring 認為，戴爾正在成為用於生成式人工智慧 (Gen AI) app 的伺服器公司。Woodring 周二報告指出，即使因輝達 (NVDA-US) 的 GPU 供應緊繃而有所縮限，但戴爾仍正快速增建 AI 伺服器。
2. 亞馬遜 (AMZN-US)
路透引述知情人士透露，亞馬遜 (AMZN-US) 正在洽談加入其他科技公司的行列，成為安謀 (Arm) 掛牌上市的基石投資人 (cornerstone investor) 之一。
亞馬遜參與 Arm 首次公開發行 (IPO) 的潛在消息，凸顯出 Arm 對雲端運算領域的重要性。亞馬遜雲端運算服務 Amazon Web Services(AWS) 的自研晶片 Graviton，便是基於 Arm 架構所設計。
3. 高通 (QCOM-US)
天風國際證券分析師郭明錤週二 (8 日) 指出，高通可能已停止設計 Intel 20A 製程的晶片 (對標其他廠商約為 2 奈米)，意味著 Intel 18A 研發與量產將面臨更高不確定性與風險。
郭明錤最新調查顯示，高通已停止開發 Intel 20A 晶片。欠缺與高通這樣一線 IC 設計業者合作，將不利 RibbonFET 與 PowerVia 新技術學習曲線，進而讓眾所矚目的 Intel 18A 研發與量產面臨更高不確定性與風險。