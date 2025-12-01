鉅亨網編譯段智恆 2025-12-19 02:20

根據《彭博》周四 (18 日) 報導，歐洲央行 (ECB) 官員私下評估，隨著最新經濟成長與通膨前景出爐，這一波降息循環「最有可能已經結束」。在未再出現重大衝擊的情況下，存款利率可望維持在目前的 2%，而現階段討論升息仍被視為言之過早。

知情人士指出，歐洲央行已自高點 4% 累計降息 8 次，若經濟與通膨走勢符合目前預期，政策利率應可在 2% 水準暫時按兵不動。相關看法與央行本周利率決策前的經濟學家調查結果一致，多數受訪者預期，歐洲央行未來兩年內都將維持利率不變。

‌



市場定價亦反映相同預期，投資人幾乎未押注短期內再度調整利率。對貨幣政策最為敏感的兩年期德國公債殖利率，在相關消息曝光後一度上揚近 1 個基點至 2.14%，隨後回吐部分漲幅。

歐洲央行本周會議決議維持利率不變，並同步上修經濟成長預測。央行預估，通膨將在 2026 年至 2027 年間短暫低於 2% 目標，並於 2028 年回到 2% 水準。不過，官員同時指出，扣除能源與食品的核心通膨，走勢仍高於整體通膨，顯示價格壓力尚未完全消退。

一名政策官員私下提醒，若通膨連續數月明顯低於目標水準，央行仍不排除進一步寬鬆政策的可能性，但目前尚未形成共識。

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 在法蘭克福的記者會上表示，理事會周四並未討論升息或降息選項，而是重申維持高度彈性的政策立場。

她指出，理事會對於「所有政策選項都必須保留」達成一致，並將持續採取「逐次會議、數據導向」的決策方式。拉加德強調，歐洲央行並未預設利率走向，也不存在既定的政策路徑。